Esta mañana, tras un sueño intranquilo, me he despertado cambiado, como Gregorio Samsa, no me he querido ni mirar al espejo, por si acaso. La navidad ya no estaba aquí, tal vez había sido un mal sueño, el caso es que me he decidido a salir de mi habitación. Es cierto que se acabaron las fiebres y los dolores, pero queda del virus como un rastrojo quemado cuya ceniza quieres expulsar con alguna tos esporádica. Me han llamado algunos amigos para interesarse por mi salud, y me entero que han caído muchos más. Esto es una guerra a la que aún le queda algunas batallas. Lo que es suicida es pasearse tranquilamente por el frente sin la necesaria protección de los escudos pertinentes. Las vacunas me han dado tranquilidad, pero, además, estos días me he sentido tan privilegiado como Frodo, acompañado, cuidado y curado por mi Arguen particular. El caso es que me he animado a coger la cantimplora, la mochila con un par de naranjas y unos frutos secos, las botas y la cámara de fotos y me he ido en dirección al Cabo de Palos, hasta las cercanías de mi monasterio medieval preferido.

Esta vez no he podido cumplir con mi querida costumbre de subir al monte Miral el primer día del año, me he retrasado una semana, pero aquí estoy. Me lo tomaré con calma y haré todas las paradas que necesite, con el firme propósito de llegar hasta la más alta de las ermitas y aprovechar la luminosidad de este magnífico día para contemplar toda la Comarca desde allá arriba. He aparcado el coche abajo y me ha costado encontrar la senda que hace unos años limpiamos los compañeros de la Asociación. Con las últimas lluvias y los días soleados de este extraño invierno, la primavera se ha adelantado y el monte luce radiante, lleno de vegetación y flores. Efectivamente, a poco de empezar a subir, pienso que va a ser más duro de lo que me creía y que tal vez debería esperar unos días más para recuperarme.

Enseguida hago la primera parada y aprovecho para disfrutar de la vista del monasterio, que sobresale, sin rendirse, entre las esbeltas palmeras y la reciente plantación de limoneros. Nada queda de aquel oasis de parrales y famosísimas naranjas, pero de donde estoy aún se pueden ver los escudos tallados en piedra de los franciscanos y del marquesado de los Vélez, en la puerta de la iglesia, los contrafuertes y dos cuerpos de la antigua torre árabe y, sobresaliendo, la torre campanario que hasta la desamortización de Mendizábal, a mediados del siglo XIX, llamaba a la oración a los monjes del recinto y avisaba a los vecinos de los caseríos de los peligros de la llegada, por mar, de los piratas.

Los edificios anexos, almacenes, caballerizas, bodegas, etc. salvo el molino, cuyo tejado se ha restaurado recientemente, tienen los techos caídos y acrecientan la demoledora sensación de ruina a cuantos pasan por la autovía hacia La Manga. Hace muchos meses que desmontaron la grúa que presidía las obras de hormigonamiento que han tapado muros centenarios o los han sustituido por otros nuevos de ladrillo del 9. Hace unos años se hicieron unas catas arqueológicas, hoy enterradas de nuevo, que descubrieron anchos muros de piedra que demuestran que el monasterio fue aún más grande y que lo que hoy vemos es sólo la punta del iceberg de un edificio que aún alberga muchísima belleza enterrada.

Se han encontrado restos romanos del siglo II a. de C., seguramente de una villa romana y se sabe que hace más de mil años allí había una torre defensiva árabe, a la que posteriormente se adosó una ermita que fue el inicio de un convento agustino mandado a construir por Alfonso X El Sabio.

La senda me lleva a los restos de la primera de las ermitas de piedra, una de las cinco que hoy podemos visitar de las nueve que originalmente había en el lugar. El día es tan hermoso, el monte está tan frondoso y bonito, que a uno no le cabe en la cabeza que esta ruta no esté perfectamente señalizada, con carteles explicativos y con una senda perfectamente adecuada. La primera ermita aún conserva parte del techo y algunas hornacinas donde estarían las imágenes de los Santos, en su interior hay una antigua piedra de la que nacía el agua, como un pequeño Monasterio de Piedra. Desde las minas romanas o, más aún, desde hace un millón de años que es la datación de la Cueva Victoria, este monte ha estado lleno de agua y ha generado un entorno lleno de vegetación y fauna, que con el tiempo atrajo a muchas civilizaciones. Hoy no he visto a una serpiente que suele cobijarse en esta ermita, pero sí he visto huellas de jabalíes y he comprobado que ya falta menos para que el techo colapse y las paredes se desmoronen.

La leyenda habla que la construyeron los ángeles para el Santo Ginés. Son muchas las historias y leyendas que han ido pasado de generación en generación sobre el monasterio y el monte Miral, sobre sus tesoros y misterios.. De sus hermosas pinturas murales y de esta ermita, solo queda un cutre intento de remodelación que la empresa propietaria de este monumento BIC inició hace un par de años para que Bienes Culturales le exonerase del pago de una multa por abandono. Perdonada la multa el paripé se dejó para otro día y allí quedaron los andamios, los palés, los bidones y los endurecidos sacos de “cemento pan”, todo revuelto, como si hubiese habido un bombardeo, un atentado. Para colmo, hace unos meses, un aprendiz de grafitero vino a poner la guinda, lo pillaron y el juez le impuso el castigo de resarcir a la comunidad:

No, no vayáis a creer que nadie le mandó limpiar el muro, que ahí sigue igual, sino que lo pusieron a grafitear una rotonda que le señaló el ayuntamiento… y así todo.

en un receso me da por contar los veinte pantanos repletos de agua para la agricultura intensiva de esta vertiente de la laguna. Quiero llegar a la última y más alta de las ermitas, con su soberbia planta de torre acabada en cúpula, como salida de un cuento de las mil y una noches. Primero llego a su hermana gemela, a medio camino, de la que apenas queda un tercio de su contorno. Tras varios descansos lo consigo, las vistas son espectaculares: la Sierra Minera, el Mar Menor con sus islas, Cabo de Palos, La Manga, el Mar Mediterráneo y casi toda la Comarca del Campo de Cartagena que se pierde en el horizonte. He de confesar que he llorado y no sólo de la emoción de haber cumplido este propósito pese a mi reciente convalecencia. He llorado al ver, de cerca, toda la cúpula desmoronada en el interior de la ermita. Lo veníamos advirtiendo desde hace mucho y se ha desplomado hace unas semanas.

Hace once años que los Amigos de San Ginés venimos organizando rutas guiadas por este monte lleno de magia, de historia y de belleza. Sé que a Noelia Arroyo le gusta hacer rutas por los montes de Cartagena, creo que nunca ha disfrutado de ésta, no se entendería, si no, que no haya hecho aún nada al respecto. Nos queda poco tiempo. No podemos esperar a que graben una precuela de Juego de Tronos aquí, seguro que después vendrían tantos visitantes que nos pondríamos a correr y adecentar la casa como cuando hay visita.