Son las 8 de la tarde-noche del día 5. Hace frío y viento. En la calle, junto a un centro de salud, hay unos focos que iluminan un montaje bastante miserable: unas mesas, unas gavetas, tubos de cristal, sobres que contienen bastoncillos para tomar muestras de las fosas nasales y otros elementos. También hay mesas a las que se sientan unos señores con listas de nombres en papel y algún ordenador. Una cola de más de quince personas espera turno para que les hagan la prueba PCR. Dos sanitarios, envueltos totalmente en ropa de plástico azul y blanco, con mascarilla, gorro y pantalla, toman las muestras de los que esperan. Lo hacen de pie, moviéndose con cuidado en este ambiente de calle abierta, sin nada que los libre de la humedad reinante. También los pacientes se mantienen de pie mientras les introducen el bastoncillo en la nariz. Pregunto a alguien y me dice que lo están haciendo igual en otros centros de salud. Se han salido a la calle para evitar las aglomeraciones de contagiados. Se supone que todos los que acuden allí tienen algún síntoma, y, si estuvieran en un sitio cerrado, la carga vírica que se podría crear sería tremenda. Pero da pena ver a esos sanitarios trabajando ahí, en la acera de una calle, sin más resguardo, con el frío que hace.

En un bar cercano, un grupo de cinco parejas se sienta a una mesa, en el interior. Ninguno lleva la mascarilla puesta porque están tomando cerveza y tapas. No hay distancia de seguridad. Charlan con vivacidad y ríen y levantan las voces. Las camareras que los atienden llevan mascarillas. Una de ellas acaba de pasar el covid y se la ve algo desmejorada. «¿Cómo te encuentras?», le pregunta un cliente. «Regular todavía», le responde. «Ya me han dado el alta y he vuelto al trabajo, pero aún me canso y me siento muy floja», añade mientras avanza hacia la mesa de los diez comensales con dos platos de nachos con guacamole.

Por la calle, va un chico joven. Lleva una sudadera y un pantalón corto negro. Debe ser la moda, pero lo cierto es que, haga frío o calor, muchos jóvenes y no tan jóvenes han decidido que ellos van a seguir llevando pantalón corto, negro siempre, eso sí, por la calle, como en agosto. Resulta curioso ver a unos viandantes con el chaquetón y la bufanda y a otros con la pierna al aire. Y puede ser que vengan de un gimnasio porque muchos llevan una mochila, pero, ahora, como todo el mundo lleva mochilas, aunque vaya de traje y corbata, tampoco puede saberse de dónde vienen exactamente. Como dice un amigo mío, yo creo que lo hacen por escarnecer, por acomplejarnos a los del chaquetón.

Es por la mañana del día de Reyes. Por la mota del río, a su paso por la ciudad de Murcia, puedes ver a una buena cantidad de personas haciendo deporte. Hay aproximadamente el mismo número de mujeres que de hombres, o sea que en esto de cuidarse sí que hay igualdad. Los hay que andan o que corren a un ritmo normal y también los hay los que acomplejan a todos los demás porque van muchísimo más rápidos y además sin inmutarse, mientras que otros, y otras, más lentos, parecen que van a echar los bofes. También hay ciclistas, todos vestidos de ciclistas, equipos completos de casco, malla ajustada y calzado correspondiente. Nadie va en bicicleta sin esos equipos de vestuario, lo que llama la atención de los que somos mayores, que salíamos a hacer bicicleta con un bañador viejo, como mucho. También van en mallas algunos de los que salen a andar, marcando todo lo marcable y sintiéndose obviamente felices por ello.