Damos pasada a hechos que merecen ser compartidos. Sin embargo, no lo hacemos. A veces por falta de tiempo y casi siempre porque están, y si están pues para que hablar de la suerte de que estén. Les estoy hablando de la Biblioteca Regional. En serio que creo que somos unos privilegiados al contar con ella. Sí, ya sé que lo de leer papel empieza a ser algo extraño, pero aún quedamos de los que preferimos el formato antiguo. Me encanta perderme entre sus estanterías en busca de un título que me capte; me gusta llegar y sentirme pequeña en el interior de un edificio que no es de los más feos a disposición pública. Llegar, entrar y salir; entrar a casa, apilar y leer… es uno de esos placeres al alcance de todos. Leer, sí leer. Leer algo que no nos resuelve dudas como google, o sí; leer algo que nos apetece y simplemente porque nos transporta, entre sus líneas, a recrear alguna historia. ¿Se habrán hecho ustedes algún que otro propósito a cumplir? Pues les invito a que a su lista sumen una visita a la biblioteca. Les aseguro que iniciarán una aventura y un nuevo vicio. Seguro.