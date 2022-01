Se han dejado la piel y las cuerdas vocales gritando a pulmón para conseguir algo tan lícito como la igualdad. Son las que han peleado con uñas y dientes para que nuestros derechos (casi me da pudor escribirlo) puedan asemejarse a los de un hombre, sólo por haber nacido con una patita menos en sus cromosomas, y las que han pataleado por conseguir ese trato idéntico sin miramientos de clase social, raza o circunstancias, las jabatas que un día rompieron la barrera de género revelándose a su tiempo, hoy pintan canas. Y las canas a veces asustan... Nuestras vidas están puestas delante de nosotras, mostrando un atardecer perpetuo (Carol, Todd Haynes, 2015). Esta sociedad ha sido manipulada para ensalzar a las mujeres jóvenes, las glorifica. Basta una vida más longeva de lo que visualizamos como normal para que muchos pongan el grito en el cielo al ver actuar a una fémina cuya experiencia vital descuadra al más pintado.

En un mundo donde cada vez es más caro ver el buen gusto, la sabiduría y la sutileza, puesto que esa sofisticación está siendo desplazada por el Chonismo Ilustrado cargado de artificios que ofrecen los sucedáneos de las Kardashian o los Cristiano Ronaldo. Que será éste un maravilloso futbolista, no lo discuto, pero hay que tener cuajo y ser hortera para comprar un Bugatti La Voiture Noire por diez millones de euros y colgarle un ambientador de pino con cristales de Swarovski; miedo me daría que volviese la moda del Papá no corras, con la foto de los chiquillos pegada a la guantera.

Pues eso, que en este caos donde son superventas literarias lumbreras que tendrían faltas de ortografía escribiendo su apellido, donde la gente enloquece bailando a ritmo del hijo de una folclórica que reproduce sonidos insufribles a golpe de pendrive, ha surgido un movimiento, casi sin querer, que me gusta sobremanera y venera sin proponérselo a las del principio. Una visión estética diferente en la que el temor a envejecer parece aceptado, es la tendencia de muchas de mis amigas y conocidas que se han dejado querer por sus canas, dando una patada por detrás a todo el que piensa que un hombre con canas es atractivo pero en caso contrario es dejadez. Y créanme que no es coincidencia, pero todas mis amigas que se han abrazado a su cabello blanco son portadoras de una exquisitez y elegancia suprema. ¿Casualidad? No creo. Saben de qué va esto: inteligencia más estilo como forma de vida, y como dirían The Raincoats en No Ones Little Girl, no volverían a ser jamás la niñita de nadie, mis amigas de pelo blanco saben también, como nos contó Bette Davies, que envejecer no es lugar para moñas cobardes.