Llevaba razón Ayuso: la presión asistencial, el grito de SOS que están enviando los profesionales sanitarios, principalmente en los últimos días la Atención Primaria, con el consejero de Salud a la cabeza haciendo llamamientos a la sociedad para que fuéramos responsables, no importa a miles de personas que ni en el puente de la Constitución, ni ahora en Navidad, en plena sexta ola, han hecho frenar sus ansias de salir y contagiarse.

La batalla para lograr una sociedad responsable está perdida, sobre todo porque una inmensa minoría sigue anteponiendo tomarse unas cañas con los amigos a evitar que la presión asistencial siga llevando a los profesionales de la sanidad pública a situaciones límite, tanto en el plano físico como mental.

Todos somos testigos, estos días de Navidad, de centros comerciales abarrotados, de cines llenos con palomitas incluidas, de bares y restaurantes con sus terrazas a rebosar y sin mascarillas. Los que deberían ser días de control y responsabilidad se ha convertido en macrofiesta popular; hasta el tiempo parece haber querido sumarse a la fiesta y le ha echado un mano a la hostelería, poniendo un trozo del mes de mayo en los últimos días de diciembre de 2021 y primeros de enero del 22.

Así que el resultado ya sabemos cual será, y es que hasta mediados de este primer mes del año, los casos aumentarán considerablemente; de hecho, algunos hospitales han comenzado a doblar sus pacientes Covid, como es el caso del Hospital Comarcal del Noroeste, punta de lanza de lo que ocurrirá en el resto de la Región, lo cual estoy seguro que servirá al Servicio Murciano de Salud de referencia para anticiparse a lo que nos espera.

Pero lo peor de todo es que una parte de la sociedad ha interiorizado que tras dos años de sombras y miserias, de confinamientos a medias y sin poder exteriorizar su hartazgo, que cualquier excusa es buena para saltarse las normas, aunque ello signifique volver a echar sobre aquellos profesionales que aplaudíamos a las ocho de la tarde. ¿Se acuerdan de ellos, o ya no? Más presión, más estrés, más ansiedad y más trabajo.

«La cosa no está como antes», «ómicrón no es tan mala como parece», «en los hospitales ya no hay tanta gente por el covid», son algunas de las frases que recorrían por las mesas de muchos restaurantes y bares de esta santa tierra.

Hemos visto botellones, fiestas, bares llenos en su interior sin pedir certificado, gente abrazándose, bailando y bebiendo por esquinas y jardines. Unas imágenes que no nos van a salir gratis a la sociedad, pero que como bien supo interpretar la presidenta madrileña, hemos asumido el coste que tenemos que pagar para convivir con el ‘bicho’.

Mientras paso junto a un restaurante, con sus mesas llenas, un grupo de mujeres jóvenes, catorce conté, brindaban y reían, no había mascarillas, no había distancia. En ese instante recibo una llamada de una amiga: «Estoy en el hospital, he venido a traer a mis padres, tienen fiebre y malestar. Me siento mal, Miguel», me dice, «no tendríamos que habernos juntado en Navidad, un sobrino ha dado positivo, y ahora mis padres están aquí».

Alguien debería llamar a los centros de salud e informarles que acá fuera la batalla la estamos perdiendo, que no hace falta que envíen refuerzos, la sexta ola ya ha pasado, ya solo nos queda esperar a que baje la marea; entonces, solo entonces, nos daremos cuenta del desolador paisaje que hemos vuelto a dejar.