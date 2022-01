Aun sin saber si es inocentada o no (habida cuenta de la festividad de la jornada) la noticia de que se va a restaurar, de nuevo, el Imafronte de la Catedral de Murcia (la titular correspondiente a la diócesis de Cartagena) me atrevo a sugerir que se estire un poco el presupuesto de dicha restauración, y alcance a toda la muy breve y muy humilde Capilla Real del mismo templo catedralicio. Allí reposa el corazón y algo de las entrañas de Alfonso X, el rey al que hemos homenajeado en este año pasado de 2021, VIII centenario de su nacimiento. El estado de la urna de piedra, y resto de componentes del monumento se hallan en un estado lamentable. Así se ha podido ver, y se estará viendo en toda España, en el documental que han llevado adelante la Fundación Estrella de Levante, el Ayuntamiento, 7TV y la productora Pangea, en el que he tenido el honor de participar. Es, en cierto modo, una ocasión perdida para mostrar un orgullo de todo el antiguo Reino de Murcia.

La Real Academia Alfonso X el Sabio, de Murcia, inició gestiones, hace exactamente un año, acerca de la autoridad pertinente de partida en el caso, a fin de que se iniciasen los trabajos debidos, comenzando por un estudio previo adecuado, pero la respuesta no ha llegado aún. Acaso ésta sea la ocasión. Incluso obra en poder de la institución mencionada un presupuesto de absoluta credibilidad y pertinencia para una mínima restauración del total del altar, y apenas llega al 5 % del montante presupuestado para toda la fachada. Sería gran responsabilidad dejar pasar la ocasión; doble ocasión: VIII centenario y restauración del Imafronte. El corazón de Alfonso X fue traído a Murcia desde Sevilla, en adecuado cofre, que ojalá no se hubiera perdido. Reinaba ya Sancho IV. La Catedral de Murcia tiene Capilla Real y es la titular de la Sede de Cartagena, que es Apostólica. Es un pilar fundamental de nuestro Patrimonio. El Altar de la Capilla Real es una desdicha. Es el centro y origen del Reino, y se lo come el tiempo por las esquinas. Se ha decolorado por completo y es una ruina lamentable. No es de recibo que ninguna autoridad tome conciencia de ello. Es imposible y es doloso. La Catedral no es sólo el Imafronte. El Corazón de Alfonso X es tan importante como la fachada, por mucho que ésta goce de más visibilidad. Que algún ‘quiencorrespnda’ tome nota y actúe. Ahora, al rebufo de la restauración del exterior de poniente. Esto, el corazón de Alfonso X, es, en otro aspecto, más esencial que la espectacular fachada. Imperdonable que no se desarrolle. Con este mismo impulso, esta restauración al completo.