Será un año duro para los dos principales partidos de la Glorieta debido a distintos motivos. El principal, que afrontan un 2022 previo a las elecciones municipales de 2023, unos comicios que se antojan reñidos con un panorama político inestable en todos los tableros y con la pandemia aún sin controlar.

Los populares ya se han conjurado para presentar proyectos estratégicos. Uno por mes, anunció hace días el que fuera alcalde y actual líder de los populares de la capital, José Ballesta, que pulsará con esas iniciativas el sentir de la ciudadana para confeccionar su programa electoral. Una buena idea que ayudará al ahora grupo de oposición a trascender de la sensación de desasosiego y victimismo que ha impregnado hasta estos momentos sus acciones desde la bancada ajena al Gobierno local. La crítica a todas horas en la que estaban instalados no les ha conducido a buen puerto y tampoco han podido introducir en la mente colectiva que en la Glorieta se ha instalado un tripartito.

Parece que han dejado a un lado el cansinismo y la radicalidad que llevaban casi nueva meses exhibiendo y han entrado en una nueva fase, de manera acertada, que les presente ante el respetable como un partido que quiere volver a coger el mando del municipio más importante de la Región. Un cambio positivo que en nada le viene bien a socialistas y Cs, coaligados en esta nueva etapa.

Ya solo falta que Ballesta, que no suele mojarse en los plenos municipales para no salirse del guion de alcaldable, sea entronizado como candidato, un anunció todavía en cartera que se puede producir en cualquier momento si no hay ningún tropiezo en la Fiscalía de la Región, que lleva entre manos una investigación desde hace muchos meses acerca de los vídeos empleados en la campaña electoral pasada.

Un asunto judicial que puede tornarse negativo para el que pretende liderar a los populares en Murcia y que puede hacer mucho daño a la imagen que intenta transmitir el posible candidato que, al igual que sus compañeros, ya parece que ha dejado de compadecerse y de escribirle cartas a Inés Arrimadas, la líder de Cs a la que ha recurrido siempre que ha tenido enfrentamientos con los de la formación naranja.

El PP ha optado por echar el resto en la presentación de proyectos, una actuación que les va de cine, pero que no será suficiente de cara a las elecciones. La capital tiene tantos frentes abiertos que necesita un plan más allá de iniciativas concretas después de lustros de gobiernos populares, un trabajo en el que también deberán emplearse a tope los socialistas para trascender a las críticas de quienes les acusan de no saber qué hacer con Murcia.

El trabajo realizado en estos nueve meses de nuevo gobierno de coalición ha sido intenso para los concejales del PSOE que llegaron a sus responsabilidades sin prácticamente experiencia, incluyendo al actual alcalde, José Antonio Serrano, que este año 2022 deberá demostrar que ha madurado como político y que es capaz de poner solución a los grandes retos de este municipio en el que está descontrolado, entre otras cosas, el transporte público y la contaminación.

A los socialistas ya se les va acabando el crédito del novato y les va llegando la hora de demostrar lo que son capaces de hacer (si son capaces, claro). En resumidas cuentas, tanto PP como PSOE se la juegan en 2022. Por nadie pase.