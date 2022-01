Supongo que le sorprenderá mi acto de fe y, si lo piensa, usted lo hace cada noche cerrando los ojos mientras planea lo que va a hacer mañana. No nos asalta ninguna duda de que habrá otro día, porque, en el fondo, todos somos Escarlatas impenitentes que incluso ante el mayor error de la vida conseguimos musitar que mañana será otro día.

Salud, dinero, amor, las tres cosas que deseamos en la vida. Con respecto a la salud no le voy a hablar porque llevamos hablando de ella dos años ya y habrá leído más de lo deseable. Salga a andar, sin prisa. Coma con moderación, sobre todo fruta y verdura. Beba también con moderación, a pesar de que ver las noticias le haga querer amorrarse a la botella de tinto. Mejor, no vea las noticias, o no las vea demasiado. No crea todo lo que le digan hasta que usted mismo no lo haya comprobado si la noticia le inquieta y menos aún si se lo dicen por whatsapp. Mejor, deje el whatsapp un rato, a ser posible largo. Bastante tiene usted en su plato para que se lo llenen encima

A falta de un euromillón, por pequeño o insignificante que considere que sea el oficio que le trae el pan es el suyo. Al que le ha traído la vida, el que tiene en este momento. Hágalo con amor y respeto, aunque le exaspere algunas veces, aunque a veces pierda el norte, como yo ahora mismo. ¿Qué le voy a contar a usted de su trabajo, o de la falta de él, que usted no sepa?

El amor es importante. Cuide el que tiene y si no lo tiene, no desespere. Podemos decir que tomamos las peores decisiones en la vida cuando no queremos, bajo ningún concepto, estar solos. Estar solo parece un fracaso y en realidad no lo es, porque cuando aprendemos a estar solos, aprendemos a reconocernos como lo que somos, en todo su bien y en todo su mal, y es entonces cuando estamos dispuestos para el mundo. En la medida de sus fuerzas, trate de levantar la vista. Tiene gente a su alrededor, amigos, conocidos, extraños, que estarán dispuestos a escucharlo. Todo eso hay que trabajarlo, claro, porque compasión, respeto, aprecio y escucha han de ir en las dos direcciones. Es posible que no encuentre el amor que busca, pero sí el que necesite. Si puede, sonreír nunca está de más.

Abandone toda esperanza, los griegos la consideraban un mal, la pusieron en la caja de Pandora porque creían que era una confianza ciega en algo superior que nos llevaba a no hacer nada. En japonés existe la palabra ‘nankurunaisa’ que significa «con el tiempo se ordena todo». El tiempo, al ordenar, no va a desechar ayuda para poner las cosas en su sitio.

Todo esto es una sarta de sandeces. O no. Le queda la vida por delante. La otra opción, salvo contadas excepciones, siempre es peor.

Feliz 2022.