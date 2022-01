La verdadera gran batalla que hoy se está librando en el mundo es la que sostienen China y Estados Unidos disputándose la hegemonía mundial. Actualmente, muchas batallas —no todas— se llevan a cabo sin derramamiento de sangre. Por ejemplo, las protestas contra el régimen cubano que tuvieron lugar durante el mes de julio no fueron desactivadas con material antidisturbios sino con el bloqueo de las redes de comunicación. Y parece ser que ahí China jugó un papel crucial. Por otro lado, se ha sabido que Emiratos Árabes Unidos tenía un precontrato con Estados Unidos para comprar 50 cazas F-35 y 18 drones armados MQ-9B por 23.000 millones de dólares. Las condiciones que imponía el socio americano incluían la limitación de la presencia de tecnología china —especialmente 5G— en el país del Golfo Pérsico. Ante esa exigencia, Emiratos Árabes renunció al contrato. Al parecer, prefiere el desarrollo del 5G a tener medios aéreos de combate avanzados. No es que las armas se hayan quedado obsoletas, no. Ahí está la amenaza rusa de invadir Ucrania. Ocurre que el arma más sofisticada hoy es susceptible de ser neutralizada ‘solo’ con tecnología. Sirva también como ejemplo el virus informático Stuxnet, que hace no tanto inutilizó las plantas nucleares iraníes. De momento, todo parece indicar que China apuesta más por la tecnología que por las armas. Está por ver cuál de los dos gigantes logrará la hegemonía. A nosotros, en una remota provincia, nos está reservado el papel de mirones de un espectáculo inquietante que algún día nos alcanzará. Abramos bien los ojos.