Cuando se escribió el prólogo del Evangelio de Juan, mediados del siglo II, las comunidades cristianas estaban divididas por la presencia de grupos gnósticos. Los gnósticos predicaban la salvación por medio del conocimiento, no por el compromiso con los pobres y el amor. Además, veían a Jesucristo como un ser divino sin verdadera realidad humana. Decían que había llegado a la existencia pasando por el cuerpo de María como la luz pasa por un cristal. Es un ser divino sin ninguna relación con lo humano. El Jesús gnóstico no es verdadero ser humano y esto debía ser combatido con las mismas armas que utilizaban: con el relato.

No cabe la posibilidad de un superhombre o de un ser divino, la salvación nos llega como un intercambio desigual en el que Dios mismo ha venido a nosotros y por su medio nosotros llegamos a Él

Aquí es donde entra en escena el prólogo del Evangelio de Juan que leemos en este segundo domingo de Navidad, un Evangelio escrito por varias manos a lo largo de diferentes décadas. El redactor del prólogo se debió encontrar que grupos gnósticos leían el Evangelio de Juan con un sesgo propio que distorsionaba el mensaje original. No en vano, no hace mucho tiempo que aún se decía entre algunos que el Evangelio de Juan era gnóstico. Por este motivo, se escribió un prólogo (y un epílogo probablemente) que diera un tono antignóstico claro al Evangelio. La expresión más nítida de este tono está en el versículo 14: «Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria». El término griego utilizado para expresarlo es êgeneto. Es un término cuya raíz está en palabras como gen, genética o generación, lo que quiere indicar que la Palabra de Dios se generó en la realidad humana, tomó verdad material entre los seres humanos mediante la generación por la cual venimos todos a este mundo. Dios mismo toma carne humana real, no como un simple ropaje, sino mediante los procesos naturales por los que nacemos los seres humanos. Este pasaje está en paralelismo con otro anterior donde dice: «A los que creen en su nombre les dio potestad para ser generación (genésthai) de Dios». Las Biblias suelen traducir hijos, cuando el término es de la misma raíz que êgeneto: genésthai. El paralelismo es claro: Dios da a quienes creen en Jesucristo el poder de ser generados por Dios y Él mismo es generado como ser humano para habitar entre nosotros. La conclusión es palmaria: Jesucristo es el camino de Dios hacia los seres humanos y el camino de éstos a Dios. No cabe la posibilidad de un superhombre o de un ser divino, la salvación nos llega como un intercambio desigual en el que Dios mismo ha venido a nosotros y por su medio nosotros llegamos a Él.

El compromiso cristiano está en asumir lo humano como el único medio que tenemos para vivir en plenitud y esta vida en plenitud es, precisamente, la medida de nuestra salvación. El ser humano se hizo evolutivamente por la palabra, el lenguaje es la clave de bóveda de la evolución humana; y además, la palabra es el medio por el que Dios se hace hombre.