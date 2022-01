Saludo. Saludo. Feliz año 2022. Les deseo lo mejor, como siempre.

Magnífico mensaje. Hay un colegio de esos para niños pequeños que antes se llamaban ‘jardines de la infancia’, y, en efecto, está situado en un chalé con jardín. Desde fuera se puede ver un cartel hecho de tablitas de madera en diversos colores que, en inglés, dice: ‘Bienvenidos a: todas las razas, todos los colores, todas las creencias, todas las religiones, todos los sexos, todas las procedencias…’ Parece un buen plan de estudios, ¿verdad?

Un peinado maloliente. Dos mujeres van andando por un paseo y charlan: «Me dejaron el pelo de pena. Y ya me habían hecho un moño en otras ocasiones, y me había quedado bien, pero esta vez tuve que ir a la boda de mi hermana con un moño de mierda».

Covid. El virus lleva unos cuantos días absolutamente descontrolado, y la que se liará todavía cuando aparezcan los contagios de las celebraciones del final de año. Me cuentan que los sanitarios están agotados. En las UCI todavía siguen haciendo guardias de 24 horas y no paran ni un minuto. Es cierto que las infecciones registran menos gravedad, pero los hospitales y los centros de salud están hasta arriba. Espero que el SMS esté contratando el suficiente personal para atender a los enfermos. No creo que haya nada más urgente que hacer.

No las recogen. No sé qué estará ocurriendo en otras ciudades y pueblos de esta Región, pero, en Murcia, nadie recoge del suelo una mascarilla que haya podido caérsele cuando va caminando por la calle, plaza, carril, paseos o parques. Todos esos suelos están sembrados de mascarillas, y en el centro de la ciudad se nota menos porque se limpia más a diario, pero en cuanto te sales de ahí, las ves tiradas por todas partes. Es curioso que la gente no se agache a cogerlas cuando se le caen y las depositen en una papelera, como se suele hacer.

Prole. Un amigo me dice: «Estamos cuidando mucho lo de las reuniones familiares para las cenas y comidas de Navidad. Por ejemplo, el día de Nochebuena solo vino mi hijo mayor. Aunque todavía fuimos nueve a la mesa. Es que tienen cinco hijos». (Qué raro resulta oír que alguien tiene cinco hijos hoy en día. Bueno, sí, los de los grupos religiosos que predican eso de ‘todos los que Dios me mande’, aunque yo creo que lo de Dios puede ser, pero que quienes realmente los encargan son ellos, el marido y la mujer).

Política. Un hombre a otros, en la terraza de un bar, de tertulia mañanera: «Anda que menudo año que nos espera con los políticos. Dos elecciones regionales, las de Castilla- León y las de Andalucía, con dos campañas en las que se dirán de todo. Y Pablo Casado necesita afianzarse en el liderazgo de su partido, porque me creo yo que eso no funciona como debería», dice uno, y otro añade: «Oye, ¿Vosotros le veis la gracia a la Díaz Ayuso? Es que yo no se la veo por ninguna parte. De todos esos, el que más me gusta a mí es Almeida, el alcalde de Madrid». «¿Y el PSOE tiene a alguien en esas comunidades?», pregunta el primero. «Hombre, a alguien tendrá», responde otro.

Asustado. Un hombre a la mujer que atiende el puesto de pescado, en el mercado, el día 30: «Me da miedo preguntarte, pero, ¿a cómo la gamba roja?»

Buena comida. En la puerta de un establecimiento donde venden comida preparada y admiten encargos para estos días, el 24 había una cola tremenda. Paso por allí y veo a un conocido esperando y lo saludo. Hablamos un poco y me explica la situación: «Es que un pollo relleno te cuesta unos 40 euros, y está buenísimo, y con eso comen perfectamente al menos ocho personas. Y te lo dan deshuesado, así que solo tienes que hacerlo rodajas, calentarlo y servirlo. Por cierto, también tienen salsas que le van estupendamente al pollo».

SERIES

Ando un poco perdido con las series. He intentado ver varias esta semana, pero no he pasado del primer capítulo en casi todas. La única que me ha enganchado es una temporada de American Crime, la de Mónica Lewinsky, que se llama The impeachment, y que no había visto. Está muy bien hecha, como casi todas las de esta serie, y entretiene, por más que no veas nada claro que una chica de 22 años se pueda enamorar tan locamente de Clinton, por más presidente que sea. Por cierto, menudo púa que estaba hecho el payo. Se liaba con toda la que se movía a su alrededor. Y la Hillary tragando. No me lo explico.