2021 pasará a los anales como el año en que el mundo entero comenzó a ver el final de la pandemia gracias a un programa de vacunación sin precedentes que se extendió a casi todo el género humano. Sumidos en la vorágine cotidiana y con el agobio permanente de las cifras de contagios y hospitalizaciones pasamos por alto la gran gesta realizada por los científicos, que han conseguido controlar un virus cuya letalidad en los primeros meses llegó a extremos pavorosos.

Pero en nuestro terruño murciano, lo que ha caracterizado este año que acabamos de finalizar, al menos en el terreno político, es la moción de censura fallida interpuesta por PSOE y Ciudadanos, que se llevó por delante no al Gobierno, como pretendían, sino a los líderes que la interpusieron, prueba evidente de las dimensiones del fiasco.

Ciudadanos, no es un secreto, es el partido con menos democracia interna de toda nuestra historia democrática. Si en tiempos de Rivera los equipos regionales no tenían autonomía para cambiar ni un bolígrafo de sitio, con Arrimadas el control central llegó a extremos de franca neurosis. La consecuencia es que aquí se interpuso una moción de censura, no por los argumentos infantiles recogidos en el texto de la moción, más digna de una redacción de primero de la ESO que de un documento político llamado a fundar un nuevo orden, sino porque Arrimadas y Sánchez lo dispusieron así en La Moncloa. Ambos debieron pensar que, puesto que Murcia no pinta nada en términos nacionales (lo cual es muy cierto), lo mejor era probar aquí el modelo de derribo de Gobiernos populares para extenderlo después al resto de comunidades en situación similar. Aquí se pegaron el trompazo, en Madrid los pulverizaron en las elecciones anticipadas y en Castilla y León están a punto de hacer lo mismo en unos pocos meses. Bravo, Inés, los naranjitos que van a perder el sueldo te tendrán siempre en el recuerdo.

Pero este 2021 nos ha permitido también acotar perfectamente el nivel político del PP murciano, el partido hegemónico en la región desde hace más de un cuarto de siglo, hoy en manos de una generación de ninis que trincaron un sueldo público de jovenzuelos y ahí siguen, cuarentones e igual de inútiles, pero amorrados a la nómina oficial como koalas en los eucaliptos.

La producción teórica del PP murciano en este 2021 se resume en una frase: la culpa es de Sánchez. La escasez de agua, el Mar Menor, el transporte ferroviario, el que no es ferroviario o la falta de financiación son culpa de Sánchez. No importa que el PP haya Gobernado en España cuatro legislaturas y más de seis en Murcia. Nada malo le puede ser achacado porque todo es culpa, no del socialismo, sino de Sánchez.

Este es el nivel del debate de ideas que nos plantea el PP murciano, una estrategia tan burda que, efectivamente, solo puede haber sido fruto de una tormenta de ideas de esos cerebros portentosos.

La culpa será de Sánchez, vale, pero es que ese señor no se presenta a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Murcia. Los que aspiran a seguir mandando aquí tendrán que ofrecer algo más que ese argumento ridículo. O no, quién sabe porque, tras 26 años ininterrumpidos, el insulto a la inteligencia del votante medio ya es un hábito imposible de abandonar.

El Covid-19 y Sánchez, esos han sido los grandes protagonistas del año en Murcia. Y El Gobierno de López Miras, claro, lo que dice bastante de los tres nominados, pero mucho más de todos nosotros.