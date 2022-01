Dado que el tiempo es un continuo, resulta interesante contemplar cómo las cosas que empezaron en un pasado, a veces lejano, eclosionan en un momento dado y, a su vez, siguen madurando y evolucionando, haciendo realidad las promesas que encarnaban. De momento, lo que nos fascina hasta el punto de emocionarnos son los avances científicos y tecnológicos. Es verdad que el progreso acarrea consecuencias inesperadas y los daños colaterales son a veces profundos, como en el caso del calentamiento global. Pero al igual que las personas casi siempre nos decepcionan, la ciencia y la tecnología casi siempre cumplen las expectativas, y muchas veces las superan ampliamente. Para decirlo claramente, si tuviéramos que esperar al segundo advenimiento para que los paralíticos se levantaran de sus sillas y se pusieran de pie, que los ciegos comenzaran a ver y los sordos a oir, íbamos aviados.

Eso es precisamente lo que promete la última empresa del empresario de las maravillas, Elon Musk. Neurolink, que así se llama la empresa, ha hecho pruebas en monos a los que han puesto sensores en el cerebro, comprobando que pueden manejar con solo el pensamiento los movimientos de las palas de un juego de ping pong virtual. A partir de ahí, la posibilidad de que la mente humana maneje un exoesqueleto o directamente un conjunto de prótesis electrónicas va una distancia muy corta. Tan corta que este año se han propuesto recorrerla experimentando el sistema con personas aquejadas de inmovilidad. Precisamente Elon Musk, un sudafricano nacionalizado estadounidense, es el emprendedor que no está acercando paso a paso a un futuro que los creyentes en el progreso tecnológico y científico no nos atrevíamos a imaginar. Este pasado año, con su empresa SpaceX nos ha demostrado que es posible crear una industria de turismo espacial desde la nada, una empresa de coches eléctricos semiautónomos que ya vale en Bolsa más que los otros grandes fabricantes de coches norteamericanos juntos, impulsar el atascado hasta ahora negocio de las baterías y prepararse para el desembarco en Marte en unos pocos años. Y mover las cosas con la mente.

Ya no hay duda de que el espacio es la última frontera de la humanidad, al menos por la actividad frenética que están desplegando cada vez más países en lo que pinta como una nueva carrera especial, a la que se han sumado con entusiasmo, aunque con poco éxito de momento, la India de Narendra Modi. Este año 2022 despegará una ambiciosa misión de la NASA a las lunas de Júpiter, cuyos frutos empezaremos a ver tan solo dentro de ocho años, pero que prometen ser espectaculares. No en vano Arthur. C. Clarke describía a Júpiter como un proyecto frustrado de un segundo sol para nuestro Sistema. Júpiter y sus lunas son una especie de sistema solar de tamaño reducido, pero tan rico, complejo e interesante como su hermano mayor. El viaje al sistema jupiteriano se presenta como una aventura llena de incertidumbres, con maniobras gravitatorias muy complejas que pueden irse al garete con enorme facilidad, debido al desfase de casi media hora en las comunicaciones con el centro de control en la Tierra. Por otra parte, los chinos ocuparán este año su flamante estación espacial. La parte negativa es que se ha desatado una más que evidente carrera armamentística en el espacio, evidenciada por las pruebas efectuadas este año que termina por el ejército de la gran potencia asiática.

Pero si hay un campo industrial con base en la ciencia, que promete más que ningún otro es el farmacéutico. No deberíamos salir de nuestro asombro al comprobar que una pandemia cuya conclusión se proyectaba a un lustro, con mucha suerte, se ha resuelto en apenas dos años, aunque tengamos que afirmarlo en medio de una ola de contagios que, si algo demuestra, es la eficacia de la vacunación. Produce escalofríos pensar en una mutación tan contagiosa como la de ómicron con la letalidad del virus inicial, cosa que hubiera sido altamente probable, visto lo sucedido hasta ahora. Pero no es el Covid la única enfermedad que promete curar una tecnología revolucionaria e inexistente hasta hace una década, la del ARN mensajero. La capacidad de generar versiones modificadas de un virus para potenciar las defensas del paciente, va a tener aplicaciones inmediatas para prevenir el VIH y la malaria, dos de los proyectos en los que se ha centrado la empresa alemana Biontech, responsable del desarrollo de la vacuna contra el Covid 19.

En cuanto al calentamiento global, al que se agarran desesperadamente los luditas de nuestra época para descalificar la aportación extraordinariamente positiva del capitalismo y el progreso tecnológico, se hace verdad el dicho de que no hay mal que por bien no venga. Si algo se ha puesto en evidencia este año, véase el precio de la luz, es que necesitamos una energía de transición hasta que lleguemos a la energía nuclear de fusión, dado que las renovables no le llegarán en eficiencia a la altura de los zapatos cuando esté disponible. Pero esa energía de transición se llama energía nuclear de fisión de tercera generación y, en concreto, los SMR (Small Modular Reactors), que el presidente de Francia Emmanuel Macron ha bendecido como la solución lógica para la generación de energía estable y barata si no queremos depender de los rusos y cumplir con la descarbonización en el horizonte del 2050. En los primeros días del año, la Comisión Europa se apresta a calificar la energía nuclear como energía verde, lo que la consagrará como energía de transición hacia las renovables. Pero, como he dicho, confío más en la fusión que en las renovables. Precisamente el año que acaba de entrar comprobaremos la veracidad de mi predicción, basada en las pruebas objetivas evidenciadas por varias startup energéticas en este año que termina.

Por último, es increíble que los incrédulos de la energía nuclear se identifiquen la mayor parte de las veces con los crédulos que invierten en criptomonedas (no confundir con la tecnología blockchain y los ahora tan populares NFT). Quien piense que la fabricación y el control del dinero va a escapar al control de los Estados soberanos, es que cree en Papá Noel y todavía no se ha enterado que los Reyes Magos son los padres. Como esto va de vaticinar, vaticino que en el año que comienza vamos a ver desmontarse como un castillo de naipes la enorme burbuja en la que se han convertido las criptomonedas, en la medida en que no cuenten con el respaldo oficial de una moneda de curso legal.