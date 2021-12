Has oído hablar de ellos, ¿verdad? De los estimuladores de clítoris, quiero decir. Y estoy convencida de que incluso te viene algún nombre en la cabeza. Yo hoy te hablaré de otros estimuladores y me gustaría poder contar algunas cosas que pueden ocurrir cuando juegas con un estimulador.

Primero quiero darte cinco informaciones útiles sobre este juguetes y después algunas recomendaciones para variar el juego sexual con los estimuladores.

Su nombre: Muchas personas hablan de succionadores pero la mayoría de juguetes que llamamos así a día de hoy no succionan sino que estimulan a través de vibración. Por eso yo no les llamo succionadores sino estimuladores de clítoris.

No solo son para el clítoris: En segundo lugar, que se llamen así no significa que solo se puedan utilizar en el clítoris, dan mucho más juego y pueden mimar de otras zonas sensibles del cuerpo como, por ejemplo, los pezones. ¡Atención! Si tienes los pezones muy sensibles utiliza una vibración muy flojita para empezar.

El umbral del placer: En consulta hemos empezado a recibir personas que ya no pueden orgasmar si no es con un estimulador de clítoris y esto significa que se han acostumbrado a su vibración y cada vez han necesitado aumentar el nivel para seguir sintiendo placer y, al final, no pueden orgasmar a menos que con este tipo de vibración. Por tanto, ten cuidado y cuando juegues durante tu masturbación o el juego compartido con alguien, amplía el abanico de juego y no solo utilices el estimulador. Así tu umbral de placer no será tan elevado y gozarás de la diversidad. Luego te contaré algunas alternativas.

Terapia sexual: No sé si sabías que las psicólogas expertas en terapia sexual utilizábamos (antes de que se popularizaran) los estimuladores de clítoris (y también los succionadores) para poder ayudar a las personas (con vulva) que vienen a terapia y no han tenido nunca un orgasmo. Es decir, para mí primero fue una herramienta terapéutica y, entonces, una herramienta de juego erótico.

Marca pionera: La marca pionera y de la que soy muy fan es Womanizer, sus estimuladores son auténticas joyas… y pueden ser un muy buen regalo para estas fiestas. Para mí hay dos marcas que me encantan que hacen unos estimuladores que son una maravilla: Womanizer y Lelo. Si alguna vez tienes la oportunidad de probar uno y jugar verás que están hechos de materiales resistentes, suaves y que cuidan mucho los diseños y el funcionamiento de estos juguetes fantásticos.

Orientaciones

Aparte de estos datos y curiosidades, me gustaría poder darte algunas orientaciones para sacar provecho del estimulador de clítoris. Recuerda que cada sexualidad es un mundo, por tanto lo que yo pueda recomendar no es una receta universal que vaya bien a todo el mundo. Usa aquellos trucos que te puedan funcionar mejor a ti. Vamos:

Graduar la fuerza: Si es de las primeras veces que utilizas un estimulador de clítoris no lo pongas al nivel máximo de vibración porque el clítoris suele ser una zona sensible y debes encontrar qué nivel te va mejor a ti y con qué notas más placer que con otros.

Utiliza la fantasía: La estimulación de este juguete te puede proporcionar sensaciones placenteras sin necesidad de hacer nada más pero para aumentar el placer puedes utilizar tu cerebro erótico y subir el nivel de excitación. Una de las propuestas que te haré es que veas cómo cambia la sensación de placer utilizando la vibración más suave del estimulador mientras aumentas el nivel de tus fantasías sexuales y, por tanto, de tu excitación. ¡Orgasmar mientras recibes una estimulación suave es una delicia!

No hacer siempre lo mismo: Si cuando tienes ganas de masturbarte o de tener orgasmos (de forma individual, en pareja o en grupo) siempre abres el cajón de los juguetes y te masturbas con vibración, estás reduciendo las posibilidades de ampliar el abanico de opciones para disfrutar del placer. Por tanto, los juguetes sexuales y los estimuladores de clítoris, en concreto, son una maravilla pero aún sacarás más potencial y los disfrutarás más si diversificas tu placer.

Combina: Mientras estés utilizando el estimulador, combina diversas fuentes de placer, no lo dejes todo por los genitales y el estimulador. Puedes variar y tocar el clítoris, los labios, el periné con el juguete y, además, mimarte con la mano. Y, además, mientras estás jugando con los genitales también puedes estar recibiendo estimulación en otros rincones del cuerpo que te gusten: el cuello, los muslos, la barriga, la oreja, la cabeza… Así multiplicas la sensación de placer.

Lubricante extra: Intenta utilizar el juguete sin lubricante en algunas ocasiones y, también, prueba la vibración mientras utilizas algún lubricante en la zona que quieres tocar… las sensaciones se diversifican y cambian. ¡Eso sí, asegúrate de que utilizas un lubricante con base de agua para no estropear el material del estimulador!

Aquí tienes cinco sencillos trucos que pueden ayudarte a potenciar las sensaciones eróticas. Apúntalos a tu lista de variables y así irás ampliando el abanico del placer.