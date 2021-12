Catulo, a que precio? Honestamente creo que alguien vio algo y la policía te tiene como principal sospechoso. Si te quedas en la India no pueden hacer nada, pero si vuelves te van a detener seguro. Terminará siendo tu palabra contra la suya y si la vida es como en las películas, el que se pueda pagar un mejor abogado será el que cuente la historia. Probablemente no tengan pruebas y tampoco creo que sepan que nos hemos estado carteando, con suerte no pueden usarlas como evidencia. De todas maneras, quizás sea mejor llamarnos por teléfono que seguir escribiéndonos. Trata de conseguir algún número de teléfono por ahí, me lo escribes en la próxima carta y te llamo yo.

Si piensas volver ahora se acabó el juego y quizás la próxima carta sea desde la cárcel, te habla el pánico. Honestamente no sé que decir, me escucho como un grito desesperado, como un matador tratando de convencer al toro que no se enfrente al capote. El toro también conoce el peligro que se esconde al otro lado, pero siempre fue más fuerte su necesidad de hacerle frente.

La vida nos regala estos resultados tan ásperos, tan quebrados, tan lejos de lo que llevamos siglos tratando de convencernos ser la norma, que hasta el que cree entenderlo y lo acepta se enfrenta a la tan obstinada frustración. Liberarse de la expectativa es mi remedio para dejar de sufrir, pero qué expectativa cuando ese pedazo de hijo de puta envenenó a Kora y cuantos perros más. El muy imbécil se tiró su vida metiéndole petardos por el culo a los gatos y matando a palos a cualquier animal que no le hubieran enseñado a hablar. Se emborracha en una fiesta, se cae a la piscina, se ahoga y ahora lo importante es si alguien le empujó o se cayó solo; poco importa lo que el pedazo de mierda hiciera en su vida. Tendrías que ver a su madre, se te iban a quitar las ganas de volver escuchándola hablar de su pobre angelito; pero, bueno, de qué me voy a quejar si aquí somos todos lobos protegiendo la carne del que acompañó a la caza. Parece que el cariño, a menos que uno se esfuerce mucho, termina siendo una tarea impuesta.

La madre protege a su hijo, el hijo protege a su hermano, el policía no protege a nadie, no sin pruebas y menos mal. Menos mal que a algún demente se le ocurrió eso de la presunción de inocencia, si no esto sería una caza de brujas, aunque aún nos queda la retórica, la última de las magias.

Ahora quieres volver, sientes el peso de la culpa y tienes la necesidad imperiosa de desnudarla frente al supuesto representante de la justicia en la tierra. Contéstame algo: ¿vuelves para enfrentar tus actos ante la opinión colectiva y así conseguir perdonarte a ti mismo sea cual sea su veredicto? ¿o vas a seguir culpándote y sufriendo el peso de tus actos sea cual sea la sentencia? ¿necesitas de una tercera persona, supuestamente imparcial, que te diga en qué creer y por eso necesitas volver? ¿crees en la justicia a tal nivel que la consideras la única manera moralmente correcta de atajar todo esto? ¿te pesa tanto el qué dirán que necesitas dejar de huir?...

Son preguntas al aire, no creo más en unas que en otras, solo trato de entender cuál es tu verdadero motor, en dónde pusiste tu fichita en la ruleta de tu ética.

Ahora me siento ante este papel que antes era inmenso, antes de ser invadido por las más convenientes palabras que arrojé a la desesperada. Ahora solo es un mapa de líneas y curvas en busca de mis más sinceras mentiras. Antes, cuando hablaba el silencio, eso sí eran franquezas. Ojalá las palabras aprendan a hablar algún día, porque ya tienen memoria y el día que les de por contar quién las usa y para qué, el hombre dejará de poseerlas. O eso o les cortarán la lengua porque antes fue todo más fácil.

Acepto tus verdades, acepto tus mentiras, acepto que necesites volver y que dejes de huir, pero, por favor, dime cuál es es tu motor, así puedo entenderte.

Ya no te envío más libros, me espero a que llegues. Puedes caer en mi casa si te apetece, ahora se esta quedando Daniela en el sofá, pero podemos compartir cama si no te atrae volver donde mamá. Nada más que decir. Te quiero con toda mi alma.