Tienen mala prensa los juegos de palabras. Como mucho suenan a frivolidad, a ingenio barato y a bote pronto. Nadie concede nivel intelectual alguno, en categorías serias, a los juegos de palabras. Pueden sellar argumentos, pero no justificarlos. El último juego de palabras que he visto es el llamado Memoria Histórica. Aunque, luego lo han cambiado a Memoria Democrática, no ha cundido, y en el pueblo ha quedado Memoria Histórica. Pero, claro, Memoria Histórica es una redundancia, un juego de palabras en el campo semántico. Qué otra cosa es la memoria, sino histórica. El futuro no es memoria, salvo en aquella película, Regreso al Futuro; o sea, en la ficción. La memoria o es pan-histórica o es sectarismo. Memoria Roja, apelativo con gusto aceptado por los aludidos, debería llamarse. Si se acoge al adjetivo ‘histórica’ no debe tener ni fecha de principio, 1 de abril de 1939, ni exclusión de parte alguna. Salvo que admita llamarse Memoria Histórica Sectaria.

Admitiendo como hipótesis que hasta esa fecha había democracia en España (mucho suponer) en la llamada zona roja había violaciones, saqueos, asesinatos, quema de conventos y bibliotecas, que la Justicia republicana no supo, no quiso y no pudo juzgar. Dada la exclusión que se hace en esta ley de juego de palabras, redundancia semántica y mendacidad de origen, esos crímenes de la II República quedarán sin juzgar. No creo que nadie aluda a que fueron juzgados posteriormente por la justicia franquista. Eso es dar legitimidad a dicha justicia franquista. Entonces, ¿por qué quedan excluidos de la Ley del Juego de Palabras redundante? Y si admitimos lo de Memoria Democrática, todavía más, porque todos los desmanes de los revolucionarios se hacían con el consentimiento tácito del Gobierno de la República. Fueron crímenes de Estado. Sin ninguna duda. Claro que hubo más cantidad de crímenes de Estado desde el 39. Pero todas quedaron anuladas por la Amnistía del 78, que fue dar carpetazo tanto a Paracuellos como a las firmas de fusilamientos a la hora del café. La memoria tiene la salutífera capacidad de pasar a estamentos de la consciencia no habilitados, distintos del olvido. Y la salud social lo agradece. O se hace Ley de la Bimemoria Histórica o habremos pasado a la filosofía de la ‘vuelta a la tortilla’, que es perpetuar el odio y el enfrentamiento. Y, de paso, arrasar con la prosperidad social. Sólo una mente enferma por la más pútrida patología del espíritu que hay: la venganza y el rencor, puede confundir amnistía con impunidad. Y, quede claro, en esa amnistía, firmada por todos, y sellada con abrazos, puso más en la balanza moral la parte perdedora de la izquierda. Eso les hizo grandes. Pero ceder el poder tampoco es moco de pavo, para ser parte despreciada. La Amnistía del 78 es superior, moral y humanamente, a la Ley de Memoria Histórica/Democrática de hoy.