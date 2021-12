No me refiero a los despropósitos en relación con la pandemia. Ni a que se eche leña ciudadana al fuego en vez de agua para sofocarla. No voy a hablar de la irresponsabilidad vestida de afecto, ni de las torpezas que se repiten en serie por culpa de unos y otros y de las administraciones públicas. Tampoco hablaré hoy de las barbaridades continuas de la oposición política, ni de las transformaciones prometidas por el Gobierno de coalición, que no salen adelante o que prosperan con cuentagotas. No. No pretendo contarles que Manuel Castells dejó la cartera de Universidades por prescripción facultativa, sin haber mostrado ningún protagonismo, y que es el décimo miembro del Ejecutivo que sale por la puerta de atrás sin que se vean satisfechas las expectativas. En lugar de todo esto, nos centramos en otras cuestiones bárbaras.

¡Qué bárbaro lo del rey emérito! Volverá a tomar el turrón y las uvas en Abu Dabi para que no se forme aquí la marimorena, y no se sabrá lo que podría decir Bárbara Rey de su ‘estrecha amistad’ con Juan Carlos I. O si recibió cientos de millones de pesetas de los fondos reservados o de amigos del rey y otra clase de beneficios a fin de tapar todo lo que usted quiere saber y no puede preguntar a la exactriz y exdomadora de elefantes con el que era su esposo y domador de fieras, Ángel Cristo. ¡Qué cruz! Fue musa del destape, pero, respecto al exjefe del Estado, puso la información bajo la alfombra. Compromís solicitó que Bárbara, examante, al parecer, del rey emérito, compareciese en el paraíso del Senado para agitar el paisaje y hacer algo de circo mediático. Pues no. El PSOE y el PP golpean con el látigo a la población y rechazan que rompa su silencio, como si la ciudadanía no tuviese derecho a saber lo ocurrido. Que no es poco. Por eso, vamos a aproximarnos a lo que pudo ser, y probablemente fue, este asunto que arranca en tiempos de la Transición y llega hasta los años 90. He ahí el culebrón subterráneo que no dejó de ser un secreto a voces desde entonces. ¿Grabó Bárbara vídeos sexuales con el rey? ¿Le hizo chantaje tras romper la relación? ¿Cómo se resolvió el conflicto? Según las filtraciones, todo apunta a que obtuvo dinero para comprar su silencio y evitar un escándalo. Si lo de la vedete es censurable, lo de él demuestra que hizo lo posible para salvar el pellejo enredando a todos. Al separarse ella del domador, a finales de los 80, retoma su relación con el monarca. En 1994, Juan Carlos corta el rollo con su amante, y Bárbara no traga fácilmente. Tenía filmaciones, grabaciones comprometedoras de voz sobre asuntos de política nacional y fotos. Y quería seguir chantajeando. El rey intocable utilizó el Cesid, a los Gobiernos de turno y a tantos otros para arreglar sus problemas de Estado. Material oculto, robo en el chalé de Bárbara Rey por parte de los servicios secretos… «Yo solo he dado cariño a alguien que lo necesitaba», afirmó en una llamada a Tómbola, aquel programa que dio el pistoletazo de salida a este tipo de cuestiones rosas u oscuras más bien. Prensa controlada y apoyo de las élites económicas para que nada se supiera. Esta señora firmó un papel, y lluvia de pasta si se mordía la lengua. Así que el Estado cedió y compró. A punto estuvo el rey de hacer las maletas y largarse, cosa que ha hecho mucho después como consecuencia de sus aventuras y desventuras. ¿Tuvo sexo con miles de mujeres, incluyendo a la tal Corinna? Esa es otra espinosa historia. Y las salpicaduras directas por asuntos de corrupción. Es decir, la joya de la corona. ¿Qué hubiese dicho Bárbara Rey en la Cámara Alta? ¿No es un folletín inasumible? Sí. Algunos se desprestigian solos. Lamentablemente.