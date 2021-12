Un 28 de diciembre de 1321, hace 700 años, Alguazas, por aquel entonces una pequeña aldea de mudéjares, enclavada entre los ríos Segura y Mula muy cerca de su confluencia frente a Molina Seca, pasaba del poder real al poder de la Iglesia de Cartagena y en él habría de permanecer durante casi 300 años.

Este cambio de propiedad tiene su origen en la actuación del obispo guerrero don Martín Martínez, que había ganado a los moros el castillo de Lubrín (Almería) en 1309, obteniendo del rey Fernando IV su permuta por las posesiones que su madre, la gran reina y gran mujer que fue doña María de Molina, tenía en el reino de Murcia, que eran Alguazas, Alcantarilla, el real de Monteagudo y el real de Murcia con unas casas con baño. Pero el trato se hizo con una condición, y es que el obispo no obtendría las posesiones de la reina hasta que ésta muriese.

Así que muerta doña María de Molina el 1 de julio de 1321, obispo y cabildo de Cartagena demandaron al nuevo rey Alfonso XI el cumplimiento de lo pactado con su padre. El rey respondía con una carta fechada el 3 de diciembre por la que les comunicaba que enviaba a su portero «Johan Garçia de Ruesga, que entregue y ponga en posesión et tenencia corporal al obispo et al cabildo de Cartagena de los dichos lugares del Alguaza, del Alcantariella, del Real de Monteagudo et de las casas et del banno con el real que son en Murçia, con todos sus derechos et perteneçias. Et mando a mi adelantado et al conçeio de la dicha çibdad de Murçia que guarden y mantengan para siempre al obispo et al cabildo de la iglesia de Cartagena en la tenencia et posesión de los dichos lugares con todas sus rentas et derechos et franquezas…».

De acuerdo con esto, ya el día anterior a la efeméride que se conmemora, en presencia del notario público don Jaime Oller, comparecen ante don Pedro López de Ayala, teniente de adelantado de Murcia, don Macías Martínez, que era arcediano de Lorca y vicario general, en nombre del obispo, junto con el enviado real don Juan García de Ruesga y otros testigos, y tras solicitar se diera cumplimiento a las disposiciones regias de Fernando IV y Alfonso XI con respecto a los bienes de doña María de Molina, obtiene el plácet y quedan concertados para llevar a cabo al día siguiente la entrega efectiva de las posesiones sobre el terreno.

De este modo al comenzar la mañana del lunes, día 28 de diciembre, la comitiva formada a tal efecto se traslada de Murcia a Alcantarilla y allí se efectúa la toma de posesión del lugar por parte del vicario. De aquí partieron hacia Alguazas y en el poblado el dicho portero del rey, Juan Garcia de Ruesga, entregó las llaves y tenencia de Alguazas al vicario, que acto seguido nombró como alcayde y recaudador de rentas a Miguel López, clérigo de San Juan de Lorca, y todo ello en presencia de los notarios Jaime Oller, Jaime Joffre, y Pedro de Meyan, algunos testigos, entre ellos dos de Molina, Juan Artero y Juan Martínez, y los numerosos vecinos del lugar que contemplarían asombrados tan inusitado acontecimiento.

Era entonces obispo don Juan Muñoz Gómez de Hinojosa, que al recibir Alguazas se convierte en dueño y señor de vidas y haciendas. Esta afirmación no es gratuita, pues como dice Torres Fontes, «al subrogarse la autoridad del rey, las decisiones del obispo en el gobierno, en la administración de la justicia y en las funciones públicas o de policía dentro del señorío no admiten intervenciones ajenas, ni aún del adelantado mayor del reino».

Se produce el traspaso de poderes pero se mantiene la continuidad de una comunidad mudéjar, la aljama, que sigue gobernada por su alcayde y la asamblea de viejos, que a su vez dependen del nuevo administrador del obispo, el clérigo Miguel López, que como recaudador de rentas redactó unas ordenanzas en las que se fijaban los impuestos y las cantidades que tenían que pagar los mudéjares. La imposición se hace sobre las personas, sobre la producción y por la utilización de los monopolios señoriales como el horno y el molino. Hay que tener en cuenta que los mudéjares no eran propietarios, ya que la propiedad de todas las tierras pertenece al obispo, por lo que la aljama pagaba un censo territorial por su uso y disfrute. A este impuesto se unía el llamado alquilate que gravaba las compraventas de tierras. Y a estos se unía el diezmo, sobre la producción y el ganado (de cada cuarenta cabezas se pagaba una). Y algunos otros más.

Como puede apreciarse no era ni mucho menos idílica la vida de nuestros mudéjares, asediados por impuestos y cuyas únicas expectativas de progreso se cifraban en contratarse como mano de obra y en la expansión agrícola. Sin embargo aún así sus exenciones y la protección e inmunidad que la Iglesia les brindaba les convertía en privilegiados frente a muchos de sus vecinos.

Glosar en tan corto espacio los hechos reseñables o los principales señores que se distinguieron por su cultura, su piedad, su influencia en la Corte, su lealtad al rey y también por lo contrario, a lo largo de tantísimos años resulta tarea imposible.

Señalaremos a don Pedro Peñaranda por ser el obispo que levantó la Torre, al menos hasta la mitad, según consta en el Liber Fundamentum Eclesiae Carthaginensis, el turbulento periodo de don Pedro el Cruel, con el obispo, opuesto al rey, huido a Aragón, y Alguazas en guerra con Cotillas, la actuación justiciera del honrado padre, el francés don Guillén Gimiel, que no fue el único extranjero entre los obispos, pues hubo también un alemán, el poderosísimo Mateo Lang, y un portugués, Esteban de Almeyda. La guerra que desde su fortaleza de Alguazas mantuvo el obispo Comontes, fiel al rey, contra el lorquino Fajardo el Bravo y contra el concejo de Murcia, y esta misma fortaleza resistió el ataque del rey moro de Granada la Navidad del año 1450. Y llegamos a tener por señor al que luego fue el Papa Borgia, Alejando VI.

En fin, una historia larguísima y sorprendente.