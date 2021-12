Series: Brassic

Felicitación. ¿Qué tal va la Navidad? Espero y deseo que la estén disfrutando. Por supuesto, dentro de un orden.

Cenar a mediodía. Les cuento la mía. En primer lugar, es menester considerar que tengo una familia grande y que algunos viven en otra comunidad autónoma. Así que necesitamos tomar todas las precauciones posibles a la hora de reunirnos, a saber: nos hemos hecho cada uno la prueba de antígenos, hemos cambiado las cenas por comidas y esto nos ha permitido estar en la terraza, al aire libre todo el tiempo, con la suerte además de que no ha hecho nada de frío a esas horas. Hemos comido en el exterior, en dos turnos, y, desde luego, no hemos echado nada en falta, ni al rey hablando solo en la tele, ni a Raphael cantando lo del tambor. Cuando ya se iban, hubo quién dijo que esto de celebrar la cena de Nochebuena a la hora de la comida era una idea magnífica, y que quizás debamos hacerlo ya siempre, con covid o sin covid.

Lo del discurso del rey. Vi a Felipe VI en la tele y lo escuché –casi todo-. Me dio la impresión de que estaba diciéndoles a los políticos que a ver si bajaban un poco el tono de las peleas y eran capaces de consensuar algo. También se dedicó un buen rato a defender la Constitución y a llamar a su cumplimiento. En general, el hombre (perdón, S.M. el rey) lo hizo bien, cumpliendo su papel, que es corto. TVE española dio antes un reportaje de todo lo que han hecho los reyes, la princesa y la infanta este año. El problema es que con lo que ha pasado con el emérito, ya cuesta más trabajo observarlos con serenidad, apreciar su eficacia o valorar sus acciones, algunas ejemplares, como los viajes de doña Letizia a África o a Sudamérica, para estar con gente muy necesitada.

Terrible visión. Una vecina a otra, cerca de mi casa, el 25 por la mañana: «Cuando vi salir a Ana Obregón y a Boris Izaguirre, me faltó tiempo para quitar la tele’.

Hay que reciclar. Tenemos en España una tasa de reciclaje de residuos bastante baja con respecto a la media europea. Para los que no reciclan, es menester que sepan que, al principio, lo de las distintas bolsas y el espacio que ocupan es un poco de lío. Pero, si se organizan bien, enseguida te acostumbras, y luego da mucho gusto cuando llegas con un montón de papel, de cristal, de plásticos y latas, y los tiras a su contenedor, y piensas que todo eso volverá a tener otro uso. Que sí, que te sientes mejor persona cuando lo haces.

Opiniones encontradas. Un amigo me dice: «Me ha dejado estupefacto leer en los medios escritos o escuchar en las radios nacionales cómo se daba la noticia de la reforma laboral el día 24 por la mañana. En unos se alababa la gestión de este acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno, que crea un marco nuevo en las relaciones laborales. ‘Un avance social de primer orden’, lo llamaban. En otros medios, sin embargo, minimizaban totalmente el pacto, y se decía que todo había consistido en hacerle unas ‘pequeñas correcciones’ a la ley que hizo el PP con Rajoy a la cabeza. Me pregunto yo cómo podemos crearnos una opinión con esta total diferencia de criterios entre unos y otros». Le respondo: «Infórmate con LA OPINIÓN. Ahí puedes leer la noticia sin adornos, y luego las opiniones, que son de todo tipo y de toda tendencia, como puede comprobar todo el mundo, cualquier día de la semana, en sus páginas».

Sin suerte. Un hombre a un niño, en la calle, el día 22. «No me ha tocao’ na’, hijo’».

Deseo. Feliz año. Feliz todo. El año de los doses, el 2022, va ser bueno, tiene que serlo, es obligatorio.

He terminado de ver las dos temporadas de la serie Brassic, de la que les hablé la semana pasada. La segunda es algo menos buena que la primera, pero, aun así, merece mucho la pena porque está totalmente por encima de la media. También he visto la película No mires arriba. Está hecha a todo lo que da la mata en cuanto a medios económicos, y los actores son de primera fila: Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, etc. No es muy buena y la crítica ha sido bastante dura con ella, pero se deja ver. Lo que creo que sucede es que le sobra casi una hora de metraje. Pero, digan lo que digan los críticos, sobre todo las mujeres, hacen papeles muy divertidos.