La conferencia de presidentes autonómicos para controlar la sexta ola, cuando llevamos un tiempo montados encima de ella, se ha saldado, para sorpresa de nadie, con un descontento general. El presidente del Gobierno ha asumido, a petición de los autonómicos, la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior, que es en realidad únicamente añadir un requisito más a los que ya existían, que es que hay que llevarla en la calle, no así en espacios abiertos ni en la práctica del deporte al aire libre de manera individual, o estando con convivientes,. También ha declarado otras medidas. Más vacunación, la posibilidad de contratar a sanitarios jubilados o prejubilados (bien por poner a personas de riesgo en primera fila, por más que lleven tres pinchazos) la oferta de rastreadores militares, más test de antígenos en farmacia y la ausencia de cuarentena en caso de vacunado con pauta completa que haya estado en contacto con contagiado. La pregunta es ¿por qué no antes?

Otra vez el gozo de la mayoría de las Comunidades, que otro tome medidas impopulares para atajar la pandemia, en un pozo. Tras la conferencia han hecho lo que tenían que hacer, que es ejecutar sus competencias y darle las malas noticias a sus conciudadanos, mirando las realidades de cada una de sus regiones y con la información de la que disponen. En el caso de Murcia, por ejemplo, cierre de hostelería desde la una de la mañana y el reforzamiento de seguimiento, entre otras. Es el mismo López Miras que hace apenas una semana, en Aragón, no dejaba claras las medidas que tomaría en el caso de un aumento de contagios. Yo, sinceramente, no me habría esperado a la reunión de presidentes, sobre todo para recuperar los esfuerzos de seguimiento de contagiados con el esfuerzo conjunto de los ayuntamientos de la Región y el refuerzo de equipos Covid. Quizá con eso la petición de más fondos para Sanidad habría tenido más fuerza.

Lo más innovador, permítanme el sarcasmo, ha sido el desmarque de Ayuso a todas las propuestas hechas en la conferencia de presidentes y su petición a la ciudadanía de autocuidados. Viendo a Ayuso estoy de acuerdo con una Ley de Pandemias, pero para cuando se termine esta: así tendremos un amplio catálogo de actitudes, estrategias y escaramuzas contra las que legislar, en frío, por supuesto, para que no se vuelva a repetir el cortocircuito de la toma de decisiones a favor del bien común. Aún así la madrileña ha tomado el centro del evento acaparándolo con su carita de muñeca de porcelana de película de terror, protagonizando una de las imágenes más potentes de la conferencia. Se la ve, ella toda, en un extremo de una mesa, vestida de rojo, atendiendo lo que en ese momento se discutiera. Lo curioso es que el resto de la mesa lleva mascarilla y ella no la lleva, con lo que un escalofrío te recorre el espinazo pensando en si la lleva por donde parece transpirarle todo.