El profesor me tiene manía. Es la frase recurrente de los alumnos torpes o perezosos. Antes que declarar la propia impotencia o ineptitud es más habilidoso aludir a una dificultad exógena de intenciones perversas. Llama la atención que, con frecuencia, el pretexto sea admitido por padres o tutores, de modo que se recurre a él con intenciones prácticas, y así ocurre que en muchos casos la familia queda conformada con el hijo poco espabilado, de atenuada predisposición o, en el mejor de los casos, proclive a la evasión más que a echar codos.

La culpa es de Sánchez. En política, la traducción del fenómeno es el famoso ‘enemigo exterior’: bombardear Sudán para limpiar las manchas del vestido de la Lewinski. Siempre es útil fabricar un tentetieso al que adjudicar tu propio amontonamiento. En la Región de Murcia, desde el día en que Rajoy abandonó el Congreso para ir a almorzar y siguió de sobremesa hasta la merienda-cena, sustituido en su escaño por el bolso de Soraya hasta que lo vimos salir algo perjudicado del restaurante («política para adultos», llama a esto), el tentetieso se llama Pedro Sánchez. Al presidente murciano le vino de perlas aquella moción de censura que desplazó al PP del Gobierno de España, pues desde entonces puede elevar a éste, cada día de la semana y sin descanso dominical, la razón y causa de sus propios tropiezos, desnortes y elusiones.

La penúltima: reprocha al presidente del Gobierno central que convoque a los jefes autonómicos para hablar de la sexta ola a 48 horas de la Nochebuena, y total, asegura preventivamente, para no decir nada. Sin embargo, él mismo convoca a los alcaldes de la Región horas después, es decir, todavía más cerca de la Nochebuna, sin observar contradicción en esto. Y, en efecto, Sánchez impone una sola medida general (la mascarilla en exteriores) y deja libertad a cada una de las autonomías para que tomen las decisiones que en cada caso, de acuerdo a su situación sanitaria, consideren. Esto sienta muy mal a López Miras, pues hubiera preferido que la impopularidad de las restricciones que se ha visto obligado a adoptar en Murcia recayera sobre el presidente nacional, y él, en vez de adoptarlas, pudiera reprochárselas a aquél. A López Miras le gustaría ser Ayuso, que protesta cada vez que el Gobierno de España toma medidas que afectan a su Comunidad, pero en su caso es el propio inquilino de San Esteban quien ha de hacerse cargo de la ‘restricción de las libertades ciudadanas’. Las decisiones tomadas por el presidente murciano son las mismas que su compañera de partido y colega autonómica Ayuso critica a pierna suelta y se resiste a aplicar en Madrid.

Por otro lado, la crítica sobre que Sánchez se lava las manos al ceder las decisiones a los Gobiernos territoriales es una contradicción con los discursos de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados ya desde el inicio de la pandemia, en los que exigía a Sánchez que ésta fuera administrada desde las autonomías. El Gobierno central recibe estopa en cualquier caso: si hace, porque hace; si no hace, porque deja de hacer. «Yo sí tomo deciones», dice López Miras. Pero si esas mismas decisiones las hubiera tomado Sánchez, las criticaría, como hizo en periodos anteriores.

Alarma y lo contrario. Al inicio de todo esto, López Miras, a sabiendas de que Sánchez se proponía comparecer públicamente para anunciar el confinamiento, se adelantó a proclamarlo él mismo para la franja turística litoral de la Región, algo que no podía hacer sin el soporte de la declaración previa del ‘estado de alarma’ nacional, al que tuvo que esperar, mientras en el Congreso de los Diputados el líder nacional del PP se oponía a dicho ‘estado de alarma’, que de no haber votado finalmente habría anulado las decisiones del presidente regional.

En ese fragor, el PP reprochaba a Sánchez que emitiera decretos, sustentados en esa declaración, que a juicio de sus portavoces nada tenían que ver con la pandemia, mientras en Murcia el Gobierno de López Miras reformaba desde el Boletín Oficial todo el cuerpo general de las leyes de protección ambiental, de puertos y otros etcéteras, a la vez que prorrogaba la concesión de la televisión autonómica (TeleMiras) a la gestora favorita bajo pretexto del covid sin que prórrogas anteriores y posteriores colgaran de esa percha ni de ninguna otra.

Tiempo después, cuando el Constitucional anuló los sucesivos decretos sobre el ‘estado de alarma’, el PP se apresuró a exigir responsabilidades políticas a Sánchez, como si ellos no fueran corresponsables con sus votos en el Congreso de la aprobación de esa fórmula, que en efecto criticaban en su totalidad a la vez que la sufragaban, todo en un campo abierto de incoherencia retórica, en el que cualquier observador detectaba más contradicciones entre los portavoces nacionales y autonómicos del PP que en las comparecencias del ultraparodiado Fernando Simón, el estrafalario portavoz de Sanidad. En el paroxismo de la inconsistencia, el PP veía en el ‘estado de alarma’ una intención autoritaria de Sánchez para gobernar sin control parlamentario cuando lo que el Constitucional vino a decir era que la declaración correcta para tomar las medidas que se dictaron bajo su protección era el ‘estado de excepción’, un grado más en la suspensión de las libertades públicas. En el PP son conscientes de que reparar en tan sutiles matices en tiempos eléctricos no es lo habitual y que pesan más los lemas rotundos: «La culpa es de Sánchez». Cuando lo es, que a veces lo es, y cuando no lo es. Funciona siempre.

Pero no solo en la pandemia. En la gestión de la pandemia se ve con mucha claridad, tanto como en lo relativo al Mar Menor, por ejemplo, esa cadencia intermitente de alumno inaplicado que atribuye a las manías persecutorias del profe el hecho de no ser capaz de resolver los deberes. Y esto es así porque en la necesidad de improvisar se observan con toda claridad las incoherencias e incapacidades, la limitada capacidad de respuesta. Pero también en el resto de cuestiones relativas a la gobernación se percibe esta dinámica, pues Sánchez aparece hasta en la sopa.

Se ha constatado en el debate de Presupuestos. López Miras se queja, esta vez con razón, del deficiente sistema de financiación autonómica (no era tan vehemente al respecto cuando gobernaba Rajoy, detalle que no afecta a su credibilidad sino que evidencia su parcialidad), pero a la vez baja impuestos y transfiere cantidades sustantivas de dinero público a la enseñanza y la sanidad públicas, aspectos únicos en los que sobresale el incremento presupuestario, mientras en el final de ejercicio hay direcciones generales y consejerías que presentan un escandaloso porcentaje de falta de ejecución, de indiferencia a los fondos europeos cuando no redundan en sus políticas, y la deuda se sigue disparando sin control. La culpa de todo esto, por supuesto, sigue siendo de Sánchez.

El toletole liberal («el dinero está mejor en manos de los ciudadanos», una expresión que recitan como si se tratara de un hallazgo que enunciaran por primera vez) encalla en la práctica de este Gobierno, a no ser que entendamos por ciudadanos estrictamente a los gestores de la enseñanza concertada o de las clínicas privadas, que se financian en gran parte con dinero de todos, lo que constituye una práctica escasamente liberal. En cierto sentido es mejor que el dinero esté en manos de los ciudadanos que en las de estos gestores, que lo administran con tan poco rendimiento y dan tan poca cuenta de él, como en el caso de los fondos covid.

El achacoso siglo XXI. «Sabemos lo que tenemos que hacer para resolver los problemas, pero el Gobierno central no nos deja». Esta es la acuñación que sintetiza este tipo de política infantil, convertida en lema por el consejero Díez de Revenga, que lo es de Transportes Cochambrosos, Fomento al Ralentí, Vivienda Liberal y, sobre todo, Trompeteo Twitero. La ocurrencia se refería al Mar Menor, pero si la aplicara a sus responsabalidades sobre la movilidad en autobuses tendría que explicar cómo es que Pedro Sánchez mantenía ayer mismo la web de información sobre los trayectos regionales sin datos fiables y el teléfono de consultas en tono ‘comunica’ (es decir, sin comunicar) desde las 8 a las 14 horas, de modo que era preciso consultar presencialmente en la estación a fin de planificar un viaje para hoy. Este consejero ha anunciado hace unos días que, tras la experiencia iniciada a primeros de mes con las renovadas licencias, se ha procedido a una reactualización para la mejora. Ya comenté aquí hace algunas semanas que los miles y miles de euros empleados a lo largo de los años en estudios y planes-director para la mejora del transporte público de ciudadanos han servido de poco, pues la consejería está desarrollando en vivo y en directo un ensayo tipo ‘prueba y error’ que sufren cada día los usuarios, convertidos en conejillos de indias. Se trata de un ensayo dentro de un ensayo, pues tras veintiséis años de Gobiernos del PP se han dado otros dos por delante para ver cómo funciona el invento, y antes de un mes del experimento ya andan con retoques, de manera que conceden que la cosa no va desde el primer momento. Y esto a pesar de que Díez de Revenga proclamó (literalmente) el nacimiento del siglo XXI para el transporte murciano el día 3 de diciembre de 2021. Lo que pasa es que el siglo XXI no termina de arrancar por aquí. Tal vez si fuera destituido de su cargo, el problema, el del transporte y otros, podrían empezar a enmendarse. ¿Cómo de mal hay que gestionar las cosas para que te releven de este Gobierno cuando como en este único caso no han encontrado la manera de exculparse contra Sánchez?

¿Autonomía para qué? La pesadez en eludir la responsabilidad de gestión y de administración procede, aparte del obvio intento de eludir funciones propias, de algo más profundo. Este Gobierno no cree en el propio sistema en que se fundamenta, el de las autonomías. La prueba más palpable es la reciente liquidación de la reforma del Estatuto, tan solo debida a una causa: que a su paso por el Congreso podría quedar limitado el periodo de mandato del presidente regional, y para evitarlo se desecha una oportunidad única de consenso con la que se habían ampliado las competencias y fijado derechos ya irrenunciables. Será difícil en muchos años recuperar esa oportunidad, y mientras tanto el Gobierno regional se administra con un Estatuto cuyo articulado ni siquiera se ha ocupado de desarrollar, pues cuando no le conviene argumenta que no ha recibido formalmente las competencias que contiene sobre este u otro asunto, es decir, que tampoco se ha ocupado en solicitarlas. Por no hablar de que el propio López Miras ha amagado en alguna ocasión con devolver al Estado el capítulo de la Educación, y en un primer momento de pánico, todo lo que afecta al Mar Menor. Si quienes gestionan la autonomía no creen en la autonomía, y de cualquier problema debiera ocuparse Sánchez, o no ocuparse en el caso en que lo haga, va a resultar que el Gobierno regional no nos hace ninguna falta. Esquema y mentalidad en que calza Vox con el número exacto de zapato. Todo preparado para la futura coalición. Que, esta sí, es la verdadera manía.