Llevo varios días intentando superar este word en blanco. Me cuesta. Varios días dándole vueltas a este tema en mi cabeza. Buscando las palabras justas y concisas. Varios días recreando este texto para que cuando ustedes lo lean no perciban que durante mi escritura hago juicio, ni tampoco me recreo. El impulso final me lo ha dado descubrir que se ha puesto a disposición de los mortales un número de teléfono de prevención al suicidio. Es el 024 y aplaudo su existencia. Miren, dejen de hacer valoraciones gratuitas y asuman que algo está pasando, y grave, cuando ya no es fundamental en nuestro día a día el aspecto físico y sí nuestro estado mental. Ir al podólogo, al dermatólogo, al dentista o al ginecólogo/tocólogo es algo tan normalizado y ojalá, algún día, sin extrañeza, los psicólogos y los terapeutas, tengan un hueco en nuestras agendas del mismo modo. Normalizar las situaciones y darle a cada persona lo que pueda necesitar es un deber de Estado, un derecho social. ¿Piensan que detrás de una sonrisa solo hay risas? Pues piensen en cada uno de ustedes y se darán cuenta de las veces que sonreír no es más sencillo que subir el Himalaya, y lo hacen. Dicho.