Una pregunta sencilla entre amigos: ¿Qué guardarías de la Región de Murcia para la posteridad en una cápsula del tiempo? Las respuestas han sido rápidas y bastante sorprendentes, en muchos casos. Todos tenemos algo de nuestro entorno que no nos gustaría perder, necesariamente no ha de ser algo actual, también sirven los recuerdos y las huellas del pasado, aquello que conocemos y quisiéramos poder compartir con las generaciones venideras. Vamos a ir llenando, cada miércoles, nuestra muy elástica cápsula hasta que ya no quepan más cosicas.

Hoy dejo a la propia voz de Paco Guerao (arquitecto) hablar de un tema etnográfico musical que, especialmente en estas fechas prenavideñas, toca su fibra sensible de totanero. Nos cuenta así: Totana siempre ha sido un pueblo amante de la música popular y que además la practica en cuanto se le presenta la ocasión. En cualquier reunión de amigos, con motivo de alguna celebración, no tarda en aparecer una guitarra y empezar a entonar las canciones más tradicionales o populares. No digamos ya si hablamos de las Romerías de Santa Eulalia o de alguna celebración en torno a nuestra patrona. Esto, que yo sepa, se realiza de forma coral y casi espontánea. Cuentan que desde principios del siglo XX, en la época agrícola más floreciente de Totana, existían almacenes por la población, donde se preparaba el producto, principalmente almendra y naranja, para su comercialización. Eran grandes espacios con largas bancadas donde se sentaban las operarias. Para amenizar su tarea solían estar siempre cantando, especialmente habaneras o las canciones de moda de aquellos momentos. Así surgieron grupos corales que acudieron a festivales como el de Torrevieja, obteniendo premios notables. Y ya en la década de los 80, con gran éxito, Totana organizó su propio Festival de Habaneras. Pero si queremos hablar de la agrupación musical popular por excelencia, tenemos que hablar de las Cuadrillas de Pascua, que tienen un cierto paralelismo con las tradicionales cuadrillas folclóricas del Sureste, en cuanto a número de miembros o el uso de ciertos instrumentos musicales, pero se distinguen en cuanto al estilo que, aun con temas navideños, tiene ese cierto tono de habanera. Cada una adopta su propio nombre artístico, siempre con un sentido alegre y simpático: Los Boinas Boys, Los Mariachis, Los Pipirigallos, Los Charrasqueados, Los Lecheros, Los Farsantes, Los Gauchos, Los Duendes, Los Amigos de la Habanera, Los Pimpines, Los Cecilios, Los Mazapanes, El Grupo de Silvio, Los Piyayos, Cuerdas y Voces, y alguno más que se me olvidará. Las Cuadrillas de Pascua, como ya su nombre indica, aparecen en su inicio para cantar los villancicos y canciones propias de estas fechas. Pueden llegar a reunir hasta más de una docena de miembros que cantan sus villancicos, adaptados a su propio estilo y cadencia rítmica, a coro, con algunas voces solistas, al son de laudes, guitarras, zambomba, pandereta, postizas y castañeta. En origen sus intervenciones se realizaban en las casas, a donde eran invitados o requeridos, organizando su agenda para acudir a varios domicilios en la misma jornada. Tras tocar varias canciones eran obsequiados por los propietarios con los dulces propios de estas fechas: mantecados, cordiales, alfajores, liaos, tortas, que acompañaban con licores. En el recorrido iban caminando inundando las calles con su música, saliendo los vecinos a las puertas para invitarles, hacían un alto en el camino, les dedicaban alguna canción y continuaban su itinerario. Hasta hoy, todos los años el 25 de diciembre hacen una gran concentración musical y bulliciosa, en el que a partir de media mañana los grupos se van reuniendo en la calle San Antonio, junto a la taberna del Chamones, para después ir desfilando hacia el jardín del Parral. Cada grupo interpreta sus melodías y, alrededor de ellos se reúne la multitud para disfrutar de este evento tan festivo. Sonidos de mi tierra. ¡Larga vida a las Cuadrillas de Pascua de Totana!