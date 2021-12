En un un colegio de Lorca la profesora les contaba a sus pequeños alumnos lo que pasaba en un pueblecito llamado Baticola con el tren. Resulta que desde hacía mucho tiempo ningún viajero bajaba o subía en esa estación, por lo que el único tren que pasaba por allí lo hacía sin parar. Nunca se detenía. Pero los niños de Baticola, al salir de clase, se dirigían al andén y desde allí observaban el paso del convoy diario, lo que les llenaba de alegría. Siempre esperaban que se detuviera allí, algo que nunca se producía.

Un día de invierno la profesora les anunció que se abrigasen mucho al día siguiente porque el tren no solo pararía allí, sino que todos se montarían y serían trasladados a pasar el día en un lugar situado a unos cincuenta kilómetros del pueblo.

Con enorme ilusión los chiquillos se vistieron para la ocasión y fueron conducidos a la estación, donde, efectivamente, a los pocos minutos se oyó silbar una locomotora y Marcelo, el jefe de estación, levantó su banderín rojo demandando la parada de ese tren. No podían creerse lo que estaban viviendo, pero el tren aminoró su marcha hasta detenerse frente a ellos.

Cuando todos estaban expectantes, del tren descendió un señor alto y enjuto, vestido de negro, con una chistera, una larga levita y un bastón. Y con voz grave así les habló a todos: Niños de Baticola, la compañía de los ferrocarriles, en agradecimiento al tesón por todos demostrado en espera de que alguna vez parase aquí un tren, ha decidido regalaros una excursión hacia una estación de nieve, donde, además, hay un parque de atracciones. Seguidamente Marcelo lanzó la consigna de rigor: ¡viajeros al tren, viajeros al tren!

Los niños subieron ordenadamente y se sentaron en los distintos vagones del convoy, donde se les repartieron chuches y golosinas de todo tipo. El tren silbó de nuevo y Marcelo hubo de levantar otra vez el banderín para ordenar la partida. Atravesaron varios campos nevados y penetraron en algunos túneles, lo que les divirtió especialmente. Antes de llegar se le entregó una bufanda a cada uno con el anagrama de la compañía ferroviaria, y, también ordenadamente, descendieron del tren al llegar a la prometida estación invernal tras unos cincuentaminutos de viaje.

Desde ese momento comenzó el disfrute total. Todos se montaron en las muchas atracciones de feria allí instaladas y adquirieron, por supuesto gratuitamente, cuanto se les ofrecía en los distintos puestos de comida repartidos por el recinto. A los postres, hartos de comer y de jugar con la nieve, fueron invitados a tomar un helado y, pese a que hacía mucho frío, cada uno se pidió uno del sabor que más le gustaba. A mí me gusta la menta, pues toma menta; a mí el chocolate, pues toma chocolate; a mí la fresa, pues toma fresa; a mí el coco, pues toma coco... y así hasta agotar los múltiples sabores, los que pudieron repetir hasta hartarse. Después fueron alojados en un telesilla, algo que les encantó, como sus recorridos en varios trineos por la superficie nevada. El frío negro que hacía no les incomodaba, ilusionados con las distintas sorpresas de las que disfrutaron todo el día. Y ya avanzada la tarde regresaron al pueblo, contándose anécdotas y deseando ver a sus padres y hermanos para contárselas también. Estaban cansados, pero felices.

Pero les aguardaba la última sorpresa. Marcelo había avisado a los padres y al llegar a Baticola ellos y los hermanos de los viajeros les esperaban en el andén portando banderitas para darles la bienvenida. Antes de que el tren partiera, de nuevo bajó el señor de la chistera y con el mismo tono grave que por la mañana les dijo a los niños que esperaba que lo hubiesen pasado bien y que cada año se repetiría la excursión.

Quedaron todos entusiasmados y deseando que nuevamente un tren parase en el pueblo.

Terminado el cuento los alumnos de Lorca le preguntaron a su ‘seño’ si ese pueblecito estaba cerca y uno de ellos sagazmente indicó que eso no podía ser porque en esta Región no nieva nunca, a lo que la maestra contestó que eso era cierto, pero que, además, aunque que allí nevase era imposible, porque los trenes no circulan por la región de Murcia y cuando lo hagan ellos ya no serán niños. Cosas de los mayores.