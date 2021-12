Las encuestas dicen que la Comunidad de Murcia sigue siendo un feudo de la derecha y la ultraderecha, con un 60% de intención de voto, sobre todo ahora que Ciudadanos sigue su curso natural de putrefacción política.

Sabe, el nuevo líder de los socialistas murcianos, que lo que no aparece permanentemente en los medios de comunicación termina por ser olvidado, por eso su máxima preocupación es que la ciudadanía vea en la nueva dirección de la calle Princesa una alternativa de gobierno, y para ello, aunque la sobre exposición, que siempre es un arma de doble filo, Pepe Vélez, va a intentar que cada día la sociedad conozca que hay otra forma de hacer las cosas, que hay oposición.

El actual delegado del Gobierno no va a escatimar horas al día con tal de marcar la agenda política regional. En los últimos años, la oposición encabezada por los diferentes secretarios generales, casi siempre iba a rebufo de San Esteban y su vasta maquinaria propagandística. La presencia mediática de los socialistas murcianos era muchas veces testimonial, y solo las redes sociales les dieron un pequeño respiro, pero en una región conservadora, tradicionalista, costumbrista y muchas veces conformista y resignada, la verdadera alternativa se demuestra en los medios de comunicación clásicos, tanto en prensa escrita, digital, radio y televisión.

Una de las mayores ventajas con la que cuenta el actual líder de los socialistas murcianos, es que va sin escudo a cualquier reunión; de hecho, en su pueblo del alma, la oposición lo ha llevado ante las puertas de la justicia demasiadas veces, tantas como portazos le ha dado el TSJ a una oposición que ha demostrado ser poco inteligente, ya que cuando uno intenta hacer de la política un tema personal, la propia ciudadanía termina devorándola.

Vélez es socialista de izquierdas atípico. Ama el mundo taurino como pocos, es creyente y devoto de su Virgen de la Esperanza y, sobre todo, defensor no solo del Trasvase Tajo-Segura, sino que en Castilla-La Mancha sabe su presidente que los socialistas murcianos no temblarán cuando desde allí vuelvan a pedir el cierre del trasvase: «Yo compro los miguelitos, cuando bajo a Murcia, no cuando subo».

Cuando le pregunto lo que más le importa a la hora de elegir equipo, no lo duda: «La lealtad a la organización». Tiene claro cuál es el camino: «Seguir la estela abierta por Diego Conesa, que demostró que ganar a la derecha en esta Región es posible».

¿La familia, como lo lleva?. «Sin ella no podría haber sido ni alcalde. Mi mujer, Conchi, y mis hijas no solo son lo más importante, sino que sin ellas junto a mí, no detrás, no hubiera dado este paso»,dice con brillo en los ojos.

¿Qué hoja de ruta se ha marcado la nueva ejecutiva regional de aquí a 2023? «Les he dicho que la clave estará en que seamos capaces en marcar nuestra propia agenda, y para ello tendremos que redoblar esfuerzo y tiempos. Hay que estar mucho más cerca de la sociedad civil, todos los días tenemos que vernos con asociaciones, sindicatos, empresarios, etc., tienen que vernos como a quienes luchan por sus demandas, y por tener una sociedad más justa e igualitaria».

Pero el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez es presentado por el regional como el Gobierno de Lucifer. «No es nuevo» asegura, «San Esteban para esconder su incompetencia e ineficacia, para quitar del centro del escenario su pésima gestión del Mar Menor, de la Sanidad y con una deuda y un déficit galopante, siempre se ha refugiado en que la culpa de todo lo que nos pasa es de Moncloa. Antes era la herencia de Zapatero, ahora Pedro Sánchez, pero esto se acabó. El Gobierno de España jamás invirtió en la Región como lo está haciendo ahora, y eso la sociedad debe conocerlo de primera mano, no a través de intermediaros interesados en tergiversar la realidad».

Interesa mucho saber su opinión sobre la próxima ley para la reducción de la temporalidad en las Administraciones públicas: «La administración del Estado no tiene un exceso de temporalidad, ahí están los datos, mientras la mayoría de los temporales están en las Administraciones autonómicas, principalmente, y la local; el Gobierno quiere poner herramientas legales sobre la mesa a fin de que las Comunidades autónomas y Ayuntamientos puedan hacer el uso que crean conveniente para corregir la grave situación que sufren cientos de miles de temporales».

Antes de terminar, le pregunto por la situación crítica que viven muchos Ayuntamientos. Se nota que el asunto le preocupa, da un pequeño salto sobre su silla y se pone erguido y firme. «En primer lugar, los socialistas tenemos en el municipalismo nuestra razón de ser, gobernamos en la mayoría de los municipios de la Región, y es que cuando se nos ve trabajar la gente lo aprecia, y esa forma de entender la política a pie de calle, sé de lo que hablo, es la que tenemos que trasladar a la política regional. Sin los equipos de alcaldes, alcaldesas y concejales que ahora mismo están batallando por mejorar sus servicios, jamás ganaremos».

Y sigue: «Lo inadmisible es que se siga gobernando desde San Esteban sin contar apenas con los Ayuntamientos, cuando están haciendo funciones que no les corresponde. Más aún, la discriminación que se hace por parte de López Miras de Ayuntamientos gobernados por socialistas dice mucho del talante y la generosidad de quien debería representar al conjunto de los ciudadanos».

El presidente Pedro Sánchez ha convocado para mañana una Conferencia de Presidentes. «Como diría Pablo Casado», dice, «qué coño más tiene que pasar para que López Miras convoque a los alcaldes de la Región de Murcia para afrontar esta sexta ola».

Y antes de despedirnos lo veo comprobar las llamadas perdidas y mensajes que han llegado a su móvil. ¿Los contesta todos? «Todos».