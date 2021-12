Nadie había pedido un nuevo Estatuto de Autonomía. Nadie. Los políticos del terruño saben perfectamente que la reforma de nuestro texto estatutario no ha sido nunca una preocupación real y, mucho menos, en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, con una recesión brutal tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008 y, más tarde, la pandemia vírica, en la que todavía estamos inmersos. Pero es que, incluso en un contexto de normalidad, a la gente no le importan las neurosis de los políticos y todavía menos las de los autonómicos, cuya inconsistencia corre pareja a sus ansias de aparentar que son esenciales para el funcionamiento de la sociedad.

¿Por qué se reformó el Estatuto de Autonomía? Pues porque nuestra clase autonómica quería ponerse al nivel de las de otras regiones, que ya cuentan con estatutos reformados para reivindicar nuevos disparates históricos y exigir más dinero al Estado, que es lo que realmente importa en estos casos.

Los nuevos estatutos de autonomía tienen como misión trocear la soberanía nacional, como si España fuera un ente artificial que solo puede existir si los políticos profesionales de los 17 mandarinatos así lo acuerdan. En realidad es todo lo contrario: la Nación española es la que permite la existencia del Estado autonómico y no al revés, como pretenden los que gobiernan las distintas comunidades y sus interminables cohortes de enchufados. El caso de la reforma nonata del Estatuto de Murcia ha tenido la virtud de demostrarlo.

Hay que felicitar a la clase política murciana por el enorme ejemplo que ha dado al resto de España de que las reformas estatutarias solo interesan a los políticos profesionales que viven del invento autonómico

Hay que felicitar a la clase política murciana por el enorme ejemplo que ha dado al resto de España de que las reformas estatutarias solo interesan a los políticos profesionales que viven del invento autonómico. ¿Cómo se explica, si no, que la Asamblea Regional haya pedido a las Cortes Generales la devolución del nuevo Estatuto? ¿No era ese nuevo texto justo lo que todos los murcianos necesitábamos y merecíamos? ¿Acaso no celebraron los cuatro partidos presentes en la pasada legislatura ese texto como la apoteosis del consenso y un ejemplo para las generaciones venideras? Porque todo eso era lo que nos decían cuando aprobaron el texto y lo mandaron al Congreso para refrendarlo. Pues bien, ahora resulta que no. Que, en realidad, era una chuminada de la que se puede prescindir sin el menor problema, de ahí la rapidez en el acuerdo para anularlo en el mismo Parlamento que lo alumbró.

¿Y todo por qué?

Pues porque los partidos que pusieron su firma en la reforma estatutaria (PP, PSOE, Cs y Podemos) ahora se llevan a muerte y la fallida moción de censura ha dejado muchas cuentas pendientes que unos y otros quieren saldar. La oposición ha aprovechado para tratar de colar nuevos artículos que acabarían con la carrera política de López Miras y la de los diputados expulsados de sus partidos, ante lo cual, la derecha, con mayoría en el Parlamento actual, ha roto la baraja estatutaria pidiendo la devolución del engendro para dejarlo sin efecto hasta nueva ocasión.

Todo ello demuestra que a ningún partido le importa realmente el nuevo Estatuto, sino cobrarse venganzas personales y apalancar su futuro político, según el caso.

El ridículo ha sido monumental, claro, pero eso tampoco debe extrañarnos en una región cuyos políticos han protagonizado este mismo año una charlotada parlamentaria de la magnitud de la moción de censura falluta, que terminó entre gritos de unos y cambios de chaqueta de otros para jolgorio general.

Pero es bueno que los trileros se hayan retratado con el nuevo Estatuto nonato. Lo tendremos en cuenta cuando alcancen un nuevo consenso y nos pidan que lo aprobemos porque es por nuestro bien. Ahí los vamos a esperar.