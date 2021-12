Mala organización. Por si no se han enterado todavía, les diré a los responsables de la Sanidad murciana, que no parece que hayan dado mucho en el clavo a la hora de organizar el tema de los pasaportes covid. Sabemos que han creado una aplicación en internet con la que se puede conseguir, pero hay muchos habitantes en esta Región, cientos de miles, que o no tienen internet o sencillamente no se manejan en su uso. Por lo tanto, tienen que ir a pedirlo a su centro de salud. Y ahí comienza el lío. El horario es de ocho de la mañana a una de la tarde, o sea, justo cuando los ciudadanos están trabajando, así que han de pedir permiso en sus empresas para poder conseguirlo y eso no es siempre fácil. La segunda parte es que, cuando llegan, se encuentran unas colas tremendas y que apenas avanzan, o sea que han de pasar mucho tiempo esperando, supongo que porque no han puesto ningún refuerzo en los mostradores para esta necesidad. Con lo bien que ha ido la vacunación, y ahora el desastre organizativo que está siendo esto.

Indignados. Los políticos tendrían que escuchar lo que se dice en esas colas. Se jura en arameo, oiga. La cadera, con más movimiento. En el jardín público hay dos chicos y una chica de unos trece o catorce años. Han colocado en un banco un teléfono móvil y están bailando, copiando los movimientos del vídeo que tienen puesto. Escucho a la chica decir: «Ay, Jose, qué mal lo haces, tío, te mueves fatal. Hay que echarle más cadera…» Serie estupenda. Por fin puedo recomendarles una serie realmente buena y sobre todo divertida, pero divertida de carcajadas, a veces. Se llama Brassic y es inglesa. Está rodada en Lancashire, al norte de Inglaterra, con unos actores que hablan con un acento muy especial que, si saben algo de inglés, les hará reír, aunque a veces cuesta muchísimo entenderlos. Pero hay subtítulos. Y hay humanidad, canto a la amistad, comprensión al diferente y situaciones muy graciosas. Los intérpretes son buenísimos y lo mismo clavan una broma que enternecen con otro tipo de cosas. Es muy recomendable. Aceptada. Ya está en el diccionario de la Real Academia Española la palabra ‘paparajote’ en su acepción de postre murciano. Pero no lo han aceptado en su otra acepción, la de lío o jaleo, por ejemplo, ‘… allí se montó un paparajote de tres pares’. Repetidos. Los plumillas de esta Región nos hemos pasado el año 2021 insistiendo en dos temas, la covid y el Mar Menor. Imagino que estarán ustedes ya un poco hartos de leer siempre sobre lo mismo, pero, claro, es que no ha se ha solucionado ninguno de los dos problemas. Bien es verdad que lo de la covid ha mejorado mucho con las vacunas, pero lo de la laguna sigue ahí, sin que nadie haga nada, ni los de allí, ni los de aquí. Muchos millones a invertir, dicen, pero no sé cuándo van a comenzar. Dudas. Una mujer mayor habla con otra en la calle: «Hija mía, no sé qué preparar para la cena de Nochebuena. Es que mis nietos están hartos de ‘to’». Lógica. El otro día estuve en una tertulia radiofónica con el investigador y profesor de Física Antonio Guirao, cuyas predicciones sobre la pandemia, a través de las matemáticas, para el Instituto Carlos III, se han cumplido en su más absoluta mayoría. Dijo muchas cosas interesantes, algunas de una gran sencillez, pero de mucho calado. Por ejemplo, si vamos solos por la calle y llevamos las mascarillas puestas, luego llegamos a un sitio cerrado y con gente, y entonces nos las quitamos, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que se debe hacer. Feliz Navidad Dentro de un orden y con todos los cuidados del mundo. No olviden los consejos que se han hecho públicos: si se reúnen, procuren que sea en lugares ventilados, aunque haga algo de frío, y lleven puestas las mascarillas el mayor tiempo posible. Y no se apretujen los unos con los otros, mantengan una buena distancia si ello es posible. Pero pásenlo bien. Les deseo lo mejor, como siempre.