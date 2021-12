En los días nublados el sol no mueve la sombra de las cosas quietas, los días nublados no tienen horas, pueden ser las cinco o las doce, el sol no nos guía, y da la impresión de que el tiempo se para. Ojalá algunos días nublados el tiempo se parara y poder respirar, disfrutar del silencio, del rumor del mar, de una conversación o una comida en algún lugar que no existe. Todo sería muy fácil sí al poder respirar durante un día nublado todo se arreglara a nuestro alrededor o en nuestro interior, pero no es así.

Hace unos meses un diputado en el Congreso se jactaba públicamente de la salud mental, mandando al médico a Errejón en una sesión plenaria. Íñigo puso en la agenda política un problema que hasta ahora parece que si no hablábamos de ello no existía, pero créanme que existe y las cifras asustan. Ustedes o yo seguro que hemos tenido días nublados, en los que cuesta ver la salida, en los que la vida duele, el pecho oprime y no podemos respirar.

Sin ir más lejos, en marzo, en este mismo espacio de los domingos que comparto con ustedes, les conté que acudo a terapia, les hablé sin pudor de un problema que debe ser prioridad en nuestro país, en la agenda política, se debe hablar de ansiedad, hay que hablar de depresión, hay que hablar de suicidio, hay que hablar de salud mental. Hay días nublados que son años, hay días nublados que son infiernos en silencio, hay días nublados que sólo nos traen desesperación, hay días nublados en los que no se ve la salida, hay días nublados que se llevan a Verónica Forqué y entonces todos volvemos a hablar de ello, pero seguimos igual, muchos golpes de pecho, frases en redes sociales para recordar a una de las mejores cómicas de este país que no pudo soportar su dolor y decidió dejarnos helados una mañana de diciembre; en unos días el foco se apagará de nuevo.

Tenemos una gran sanidad pública, rotundamente sí, pero debemos mejorarla, también. Se debe introducir en el debate de las políticas públicas la salud mental, no podemos tener un país que lidera el ranking de consumo de antidepresivos, no podemos ser el país que menos psicólogos tenga por habitante, no podemos ser el país donde al día se quiten la vida once personas. Estos datos duelen y más allá de conmocionarnos, tenemos que hacer algo. No puede ser que llamemos para pedir consulta con el psicólogo y la lista de espera sea de ocho meses, no puede ser que se hayan disparado los suicidios entre nuestros jóvenes. La pandemia, el acoso escolar, las redes sociales, están pasando factura de una manera que no hemos sabido prever. Necesitamos un plan nacional de salud mental que ayude y proteja a una sociedad que está agotada por esta crisis sanitaria, que está cansada de luchar e intentar salir adelante. Basta de pastillas, de echar la mierda debajo de la alfombra, haciendo como que los problemas no existen. Así no solucionamos el que tenemos actualmente en nuestro país, así hacemos adicta a los fármacos a la sociedad y no vamos al origen del problema. Pero, claro, para ello necesitamos recursos, personal en atención primaria, el doble de psicólogos y psiquiatras.

Se necesita voluntad política y de esto creo que andábamos bastante escasos. Puede que sus señorías no sepan lo que son los días nublados, cuando no te quieres levantar de la cama, cuando todo duele demasiado, cuando no encuentras solución a nada y lo único que quieres es dormir, porque es la única manera de que el dolor desaparezca. Quizás si pasaran por el área de psiquiatría de cualquier hospital y vieran las camas llenas de adolescentes con problemas tomarían algo de conciencia.

Llevo un cerebro tatuado en mi brazo derecho, que cada día me recuerda la importancia de cuidarse, la importancia de saber pedir ayuda, comunicarme y no encerrarme en los días nublados.