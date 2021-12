Poco antes de la Navidad concluimos con el Adviento, el tiempo de la preparación de la llegada. Es importante preparar los acontecimientos para poderlos vivir con plenitud humana y madurez, de ahí que este tiempo dure un mes completo, pues es el lapso necesario para poder tomar en serio lo que vamos a vivir durante las dos semanas que dure la Navidad. No se trata de preparar la casa y las calles con adornos y luces; tampoco de ir llenando la despensa y la nevera. Se trata de prepararnos para comprender lo mucho que podemos compartir en nuestra vida con quienes queremos y con quienes de nada conocemos.

María, sabiéndose encinta, fue a visitar a Isabel, pues quería compartir con ella la enorme alegría de su embarazo. De alguna manera sabía que solo Isabel, la considerada estéril y de edad avanzada, podía comprender lo que ella vivía. La clave para comprenderlo no está en una cuestión biológica, está en una comprensión de la historia: Dios hace posible lo imposible, quita el oprobio de Isabel, la estéril, ante su pueblo y transforma en bendición el embarazo fuera del matrimonio de María. Con estos dos embarazos muestra Dios que el sentido de la historia no está en la convención social patriarcal y machista que utiliza el acto de la procreación como extensión de un poder masculino sobre las mujeres y su descendencia. No. El sentido de la historia está en hacer nuevas todas las cosas de manera constante, abriendo los ojos y las mentes para comprender la novedad absoluta que supone cada nacimiento, cada ser que viene al mundo, cada oportunidad para el encuentro amoroso entre el cielo y la tierra.

Según el relato de Lucas, los embarazos de Isabel y María son la prueba de que Dios sigue estando presente entre los pobres y oprimidos que esperan su salvación. Isabel concibe de manera imposible tras el anuncio del Arcángel Gabriel a Zacarías, su esposo; María también concibe después del encuentro con Gabriel que le anuncia la grandeza de lo que va a vivir y ella cree y se pone a disposición. Juan y Jesús serán los dos frutos de estos embarazos. Ambos comenzarán un tiempo nuevo que está vinculado con la intervención de Dios en la línea de su actuación desde que sacara al pueblo de la opresión de Egipto. Juan será la voz que clama desde el desierto la conversión a la justicia; Jesús, siguiendo a Juan, proclamará el Reino de amor y misericordia que implica la opción de Dios por los pobres y oprimidos.

Ambos se comprometerán hasta la muerte, sin temer las consecuencias que el enfrentamiento con el poder les pudiera traer. El plan de Dios lleva a cabo lo imposible, sea por medio de Isabel y María o de Juan y Jesús. Dios siempre cumple su palabra y nos trae la salvación. Por nuestra parte es necesario prepararse para recibir esa salvación y mantener los ojos abiertos para creer que lo imposible para nosotros es posible para Dios. La Navidad es ese momento en el que nos hacemos conscientes de que el misterio no es lo oculto o incomprensible, sino lo inexpresable, aquello que nos sobrepasa y nos plenifica.