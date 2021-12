Al menos cuando pasa el tiempo, en los países civilizados se destapan algunas historias ocultas, se desclasifican documentos hasta entonces vedados y el personal puede hacer el esfuerzo de enterarse de que muchas cosas que ocurrieron no fueron como se las contaron. Es un consuelo que les queda a los países, como digo, civilizados, frente a lo que sucede en otros que todo sigue estando atado y bien atado. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la entrada de las tropas aliadas en la destruida Alemania nazi, el mundo se enteró de las atrocidades del régimen hitleriano. Los propios alemanes tuvieron que ver el horror que habían propiciado, consentido o vagamente ignorado. La verdad siempre nos hace libres y la propaganda nacionalista, que infla los pechos, las mentes y los puños, siempre nos hace ciegos, esclavos y, lo que es peor, nos deshumaniza.

Sorprende que a estas alturas, cuarenta y seis años después de la muerte del dictador Franco, en España aún estemos con la batalla de la verdad y el enfrentamiento entre quienes reclaman la memoria y quienes, aduciendo la reconciliación, propugnan el olvido de una parte de los acontecimientos que no se quieren destapar. Durante casi medio siglo se castigó, silenció y hasta se exterminó a los perdedores de una contienda fratricida que nunca tuvo nada de civil. Lo de 1936 fue un golpe de Estado que generó una larga y cruenta guerra gracias al apoyo, entre otras cosas, de la guardia mora y de los bombardeos perpetrados por los fascistas alemanes e italianos, que vinieron tan bien a la industria armamentística extranjera y a los ensayos previos a la próxima guerra europea.

Se pueden entender las críticas de la oposición al funcionamiento de un Gobierno, se pueden entender las legítimas y necesarias manifestaciones en contra, las movilizaciones en la calle, pero siempre hay que respetar los resultados de las urnas y saber esperar a las siguientes convocatorias para ganarse la confianza de la ciudadanía. Lo que no cabe, bajo ningún concepto, es catalogar de Gobierno no legítimo al del adversario cuando tú pierdes los comicios. Luego está aquél incomprensible interés en recuperar a los borbones después de la experiencia de los robos y escándalos a los que nos tenían acostumbrados, que desde Alfonso XIII hasta el primero de ellos, Felipe V, no se salvaba ninguno. Sin embargo, puedo respetar a quienes sean monárquicos, sin imponerlo, por tener mentalidad de súbditos, por creer que hay personas que por nacimiento han de ser superiores a la plebe, por un pretendido romanticismo estético enamorado de las coronas y la parafernalia o, incluso, por desconfiar de la viabilidad de que el pueblo pueda gobernarse sin un monarca vitalicio.

Lo que no me cabe en la cabeza es ninguna de las guerras dinásticas que en el mundo han sido, entre los que defendían la legitimidad de un pretendiente a rey y los que defendían la de otro: el pueblo matándose por uno que los va a gobernar a su antojo mientras se pega la vida padre. No entiendo que a un rey o reina se le perdone todo lo que a nadie se le pasaría: que robe o que, llamándose muy cristiano o cristiana, esté obsesionado por la continua caza sexual. Pero lo que nadie puede entender es que se venda la moto a los monárquicos de propiciar la vuelta del rey y después terminar gobernando, durante 40 años, con un príncipe heredero de adorno y, además, saltarse, por sus mismísimos, la ‘legítima’ línea sucesoria que señalaba a Juan de Borbón. De aquí para arriba y para abajo, todo ha sido un disparate, incluso en la lógica de los propios golpistas y vencedores de la guerra.

Yo no soy de quienes denuestan el llamado régimen del 78 y los pactos que fueron necesarios para traer la democracia. Se hizo lo que se pudo y, además, fue una victoria de los demócratas (de izquierdas o no) que habían perdido en el 39. Es posible que haya cosas por actualizar en nuestra Constitución, pero lo que no podemos hacer es regalársela a quienes votaron en contra de ella o a quienes se abstuvieron. Nuestra Carta Magna debemos verla como una victoria de todos los demócratas y no hemos de dejarnos engañar por una ultraderecha que la utiliza, como todos los símbolos, apropiándose de ella, pero obviando todo lo que no le interesa, que es la mayoría de su articulado que habla de libertad, pluralidad, bien común, el Estado Social y de Derecho, la descentralización, etc.

Es de locos, pero esta gente, anclada en un pasado franquista nada glorioso, por otra parte, se ha apoderado de los símbolos de todo lo que en realidad detestan, por eso llevan las banderitas en la muñeca, porque «dime de qué presumes…» y te diré a qué país evades impuestos. En estas y otras cosas, lo de España es una anomalía. Es una pena que nuestra derecha democrática rehúya su modernización y homologación con la derecha europea que hace tanto se desprendió del pasado fascista. No se entiende que aquí no rompan de una vez por todas el cordón umbilical con un régimen que habría que superar de verdad y para ello no valen los paños calientes, ni el esconder bajo la alfombra la verdad, ni las víctimas. La anomalía española se incrementa cuando la derecha, en lugar de poner un cortafuegos con la ultraderecha, se empeña equivocadamente en competir con ella para no perder votos, todo lo contrario de lo que ha pasado en Alemania, que nos han vuelto a dar una lección: se podría haber revalidado el mandato de los seguidores de Angela Merkel de haber pactado con la ultraderecha. Pero, claro, aquí tenemos una ‘derecha cobarde’ que gusta de criticar a los pequeños y replegarse a los poderosos, por eso su obsesión contra Cuba o Venezuela y ni mú contra China o Rusia.

Aquí es que tenemos a quienes son más papistas que el Papa, al que tachan de comunista o ‘ilegítimo’ porque habla de igualdad y defiende a los pobres y a los inmigrantes. Ellos gustan de presumir de cristianos, pero solamente en la parafernalia externa y los rezos internos, mientras no soportan el mensaje evangélico de amor efectivo al prójimo, defensa de los pobres, acogida a los desheredados, lucha contra las injusticias, igualdad entre todos, etc. El mensaje de Jesús de Nazaret no iba precisamente por el mantenimiento del ritualismo, ni el de una religiosidad evasiva que adormezca y resigne a la feligresía, mientras se hacen componendas con los poderosos. Desde Francisco de Asís a la Teología de la Liberación, el Evangelio siempre ha ido por un camino que poco tiene que ver con la utilización espúrea que se ha hecho de él, ni en aquellos tiempos de las cruzadas o la Inquisición, ni ahora con los que dicen defender la civilización cristiana.

Hay que poner en valor el espíritu de nuestra Constitución todos los días del año y no está tampoco mal recordar el mensaje cristiano (se sea creyente o no) en esta época en que vivimos un pretendido espíritu navideño que no debería quedarse en los anuncios publicitarios, que juegan con la nostalgia para incitarnos a un consumo insostenible. El evangelio de Mateo pone en boca de Jesús que no había venido a traer la paz sino la guerra, que su mensaje no era para adormecer sino para crear conflicto. No es una llamada a la violencia, sino a la lucha por un mundo mejor, que no es sólo quedarse a verlas venir, ni retirarse a la contemplación con velitas.

No puede ser que la mayor preocupación de muchos que se dicen creyentes sea la de convertir las calles de nuestras ciudades en una especie de Las Vegas pero sin mujeres en bikini. En eso soy un poco franciscano y me gusta más la sencillez y pobreza de un humilde portal de Belén, que nos sigue enseñando mucho sobre nuestro mundo actual, con esa familia de inmigrantes en armonía con los animales, a los que les han reclamado sus papeles y a los que no se les acoge en las casas de nadie, ni siquiera de los que no faltan al templo. Una familia que finalmente se juega la vida en su huida al Egipto de turno, lejos de la persecución y del infierno de la muerte de los inocentes.