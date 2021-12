Curioso, cómo el ‘espíritu de la transición’ (años, pongamos, 1975 a 1985) ha adquirido modo corpóreo en muchas mentes, cronificándose y tomando estado. Así, por ejemplo, la aceptación de la monarquía, que en tiempo de la transición se justificaba por la necesidad de superar un conflicto a través de un gran pacto, ha ido solidificando en devoción: bastantes protagonistas o cooperantes de la transición (incluso situados a veces en la zona roja o infrarroja del arco político) engrosan hoy un verdadero partido dinástico, defendiendo la Corona y su ejecutoria histórica con un registro acrítico que no mostraban siquiera los antiguos monárquicos de sangre y cuna (ni tal vez hoy Felipe VI). Ese tipo de blindajes no aporta salud al constitucionalismo español y tampoco es bueno para la propia monarquía, cuya mejor receta para defender el puesto de trabajo es no dormirse en los laureles.