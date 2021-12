La reacción misógina que se ha producido tras las movilizaciones feministas del último lustro (Metoo, 2017; las manifestaciones de los últimos 8 Marzo a nivel mundial; las protestas feministas contra Trump…) ha puesto de nuevo el foco en el aborto. La política conservadora estadounidense y europea regresa a sus fueros para rebajar las leyes que garantizan el derecho al aborto de las mujeres.

En EE UU, un Tribunal Supremo conservador puede dar marcha atrás, antes de junio de 2022, a una conquista que las mujeres lograron en los 70, y conseguir que el aborto se prohíba o se limite considerablemente en casi la mitad de los estados. En nuestro país, el Partido Popular planea derogar la ley del aborto aunque la avale el Constitucional, una ley que ya quiso hacer retroceder uno de sus ministros, el ínclito Alberto Ruiz- Gallardón.

Quienes luchan por hacer retroceder este derecho de las mujeres se autodenominan Pro-Vida, defensores de la vida, pero su activismo se pone en marcha cuando se trata de controlar el derecho de las mujeres sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Qué curioso.

¿Cuál es la vida, pues, que defiende el activismo autodenominados Pro-vida? En el mundo se consumaron el año pasado un total de 703.000 suicidios. La OMS señala el suicidio como la cuarta causa de muerte en el grupo de edad de entre 15 y 29 años, en el año 2019. Fueron muchos miles más quienes lo intentaron sin éxito. Es decir, cada año, cientos de miles de personas encuentran este mundo inhabitable. La mayoría, jóvenes. La tasa de prevalencia mundial de suicidios es de 11,93 personas por cada 100.000 habitantes. La precarización laboral, la ausencia de futuro, la falta de asistencia en salud mental, contribuyen al incremento del suicidio en el mundo entero. Ninguna de las asociaciones autodenominadas Pro-Vida se pronuncia al respecto, que sepamos, ninguna pide a los Gobiernos del mundo que protejan a la población joven que garanticen su salud mental, que les aseguren un lugar confortable en el mundo.

Las muertes de inmigrantes en el Mediterráneo central se triplicaron durante este año 2021, pero tampoco parece que esas vidas les importen demasiado a los denominados Pro-Vida.

También la crisis de los refugiados que estalló en 2015 continúa de forma incesante. Se trata de hombres, mujeres, menores y ancianos que se desplazan por conflictos bélicos, por hambrunas, por causas políticas o crisis climáticas que ponen en grave peligro su vida. Personas procedentes de Siria, Afganistán, de países, subsaharianos, rohingyas… que buscan seguridad y condiciones dignas para vivir porque no pueden hacerlo allí donde nacieron. Cerca del uno por ciento de la población mundial -una de cada 95 personas- vive fuera de su hogar de manera forzosa: refugiados, desplazados, exiliados, solicitantes de asilo… Según ACNUR, en el año 2020 la cifra alcanzó los 82,4 millones de personas. Muchas vidas.

Pero tampoco se manifiestan por esto las asociaciones autodenominadas Pro-Vida; lo único que parece preocuparles, y mucho, es el aborto. Les preocupa que una mujer pueda decidir si quiere llevar adelante su embarazo, porque dicen velar por el derecho a la vida del nonato. Sin embargo, no les preocupan los 25 millones de abortos peligrosos que tienen lugar cada año en el mundo. Abortos que ponen en peligro el derecho a la vida de la madre que sí nació, que vive, que es ciudadana de derechos, y que puede morir, precisamente, porque en el país donde se produce la interrupción de su embarazo no existen leyes que garanticen el procedimiento médico de forma segura. Y no existen porque las asociaciones Pro-Vida y los partidos que las apoyan impiden que se legisle a favor. Pero sigamos.

Según la OMS, los abortos se realizan por igual en todo el mundo con o sin leyes a favor o en contra. Prohibidos o no, las mujeres recurren voluntariamente a él, pero no con alegría, sino con dolor, con pesar, con culpa; y recurren porque quieren ejercer su derecho a ser o no madres, ya que esa decisión las comprometerá para siempre, de por vida. Quieren su vida.

Pero es que, además, en España, el número interrupciones voluntarias del embarazo cayó en términos absolutos y relativos desde que se legalizó el aborto en julio de 2010, mientras que en Portugal sucedió lo mismo a partir de su legalización en 2007. A escala global, las evidencias nos muestran que no hay menos abortos donde las leyes son restrictivas, y que tampoco aumentan cuando su práctica se legaliza.

La legalización del aborto, pues, no aumenta su número, sino que mejora la vida de las mujeres que deciden abortar y reduce drásticamente la tasa de morbilidad y mortalidad materna respecto a los países en los que está prohibido, pues, como hemos dicho, las mujeres abortan por necesidad, poniendo en juego su vida, si es preciso. Su propia vida.

Pero ninguna de estas vidas preocupan a las asociaciones autodenominadas Pro-Vida, que se manifestaron el pasado 28 de noviembre en Madrid contra la eutanasia y el aborto. Ninguna.

Estas vidas ya nacidas, no.