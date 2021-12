O al menos, presenta rasgos distintivos de comunista que pueden confundir al personal, entre ellos el del entendimiento de los números, recientemente explicado por la experta en estadística y matemática de cabecera, Díaz Ayuso.

La cuestión es que los Presupuestos de la Consejería de Educación para 2022, que acaban de presentarse en la Asamblea Regional, incluyen una frase en su Memoria Explicativa cuando menos curiosa: tras enumerar una larga lista de objetivos presupuestarios en relación con las inversiones de obras, reparaciones y nuevas construcciones en centros educativos, se añade lo siguiente: «De todas las actuaciones previstas en centros educativos, algunas de ellas serán financiadas con fondos FEDER».

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de las principales herramientas financieras de cohesión destinada a reducir las diferencias en los niveles de desarrollo de las regiones europeas. Su contribución a los presupuestos regionales es constante y amplia, siendo obligada su referencia en las partidas cofinanciadas por dichos fondos. Por ello, llama la atención la falta de rigor de la consejera en un documento como el de los Presupuestos al referirse de manera tan indeterminada y casi despectiva a la financiación FEDER con la expresión ‘algunas de ellas’.

Teniendo en cuenta que la RAE, a la que acudí (no vaya a ser que, por comunista, además de no entender de números también yerre en el significado de términos aparentemente simples) define ‘algunas’ como «un número no elevado o no relevante», pareciera que la UE quisiera financiar las obras en nuestros colegios e institutos con la calderilla, por si no teníamos bastante con la infrafinanciación autonómica con la que nos castiga Pedro Sánchez y su Gobierno ‘socialcomunista’.

No obstante, siguiendo a la vicepresidenta tercera, comprobé el dato y resulta que las inversiones en centros educativos para 2022 ascienden a 34 millones de euros (capítulos 6 y 7 de programa 422K), de los que 30,5 millones, el 90%, los financian la UE y el Estado a través de fondos FEDER, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Fondo de Compensación Interterritorial; y 3,5 millones, solamente el 10%, los financia la CARM.

Tiene que tratarse de un error, seguro que ha querido decir «algunas de ellas serán financiadas por la CARM», aunque esto no parece dejar en buen lugar a Fernando y su Gobierno. Eso o Mabel Campuzano tiende a comunista. Las explicaciones a Díaz Ayuso, por favor.