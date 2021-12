Una pregunta sencilla entre amigos: ¿Qué guardarías de la Región de Murcia para la posteridad en una cápsula del tiempo? Las respuestas han sido rápidas y bastante sorprendentes, en muchos casos. Todos tenemos algo de nuestro entorno que no nos gustaría perder, necesariamente no ha de ser algo actual, también sirven los recuerdos y las huellas del pasado, aquello que conocemos y quisiéramos poder compartir con las generaciones venideras. Vamos a ir llenando, cada miércoles, nuestra muy elástica cápsula hasta que ya no quepan más cosicas.

Carmen Rubio Segado - Catedrática de Danza Española Pilar Martínez Coronado - Ama de casa La elección de ambas amigas coincide, imagino que como la de muchos, en que lo más significativo de la ciudad de Murcia es su Catedral y, ya que en el anterior capítulo de la cápsula hablamos de la Torre, hoy continuaremos con el resto del que podemos considerar epicentro urbano. Acostumbrados como estamos los murcianos a contemplar esta monumental construcción, en especial su grandiosa fachada-retablo, a poco que vayamos paseando con calma y desemboquemos en la Plaza de Belluga, siempre desde la calle del Arenal o la de San Patricio, todavía nos consigue sorprender ese barroco imafronte, concebido por el arquitecto valenciano Jaime Bort en 1737, repleto de esculturas representando la Jerusalén Celestial, coronado en el extremo superior por el relieve con el escudo del Cabildo, un jarrón de azucenas que es sostenido por dos ángeles; hemos de recordar que en origen y hasta 1803, fecha en que fue retirada por su excesivo peso, la imagen de Santiago Apóstol culminaba la parte central, siendo sustituida por una sencilla cruz, hoy también desaparecida por causa del terremoto de 1829. Es tan dilatada la historia de su construcción, sobre la antigua mezquita, desde que a mediados del siglo XIV se levantara el claustro gótico hasta las obras de reforma tras el incendio sufrido en 1854, y contiene tantas zonas destacables que sería imposible hablar de todo ello en este reducido espacio, por lo que haremos un breve recorrido exterior, para refrescar la memoria de aquellos que circulan por su entorno. Vista la fachada principal, dirigimos nuestros pasos hacia su lateral derecho encontrándonos con el exterior de la capilla renacentista de Gil Rodríguez de Junterón, sí, esa que popularmente se conoce por Junterones, producto de la lectura rápida de la placa, bajo el orlado escudo de la familia, que reza: DE IUNTERON ES. Observen bien la zona superior, un delicioso ejemplo del plateresco, en la que D. Gil, arcediano de Lorca y Protonotario Apostólico, quiso dejar patente su relación con el papa Julio II, colocando la efigie del mismo en lugar bien visible. A continuación tenemos otra de las entradas al recinto, la Puerta de los Apóstoles, por encontrarse flanqueada por cuatro de ellos: San Andrés, San Pablo, Santiago y San Pedro. Es la más antigua conservada, de la segunda mitad del siglo XV, en estilo gótico flamígero, salvo el escudo central que fue insertado en honor de Isabel II por sus aportaciones tras el ya mencionado incendio de 1854. Sobre esta puerta luce el único y espléndido rosetón con que cuenta el edificio. Proseguimos y antes de llegar al exterior de la capilla de los Vélez, la de la gran cadena de piedra, miren hacia el lateral sobre el tejado y observen una figura, no muy grande, que según cuenta la leyenda corresponde al arzobispo de Granada, Villalán, con quien el promotor de la capilla, D. Pedro Fajardo, tuvo sus más y sus menos, haciéndolo esculpir despojado de sus atributos eclesiásticos y con una bolsa de dinero en la mano, como símbolo de la ambición del mismo, y que a lomos de un diablo parece huir por las techumbres. Sea o no verdad, lo cierto es que no deja de ser un curioso lugar para ubicar esta imagen, visible para el ojo avisado. Es la capilla de los Marqueses de los Vélez una manifestación del poderío de la familia Chacón y Fajardo, con su enorme mole poligonal sobresaliendo en altura y perímetro del resto, la gran cadena labrada en piedra que la bordea y los escudos nobiliarios de gran tamaño, el de los Fajardo en el arco central sostenido por dos salvajes heráldicos, todo muy al uso del último gótico, a cuyo estilo corresponde por haber sido realizada entre los últimos años del siglo XV y 1507. Ya hemos rodeado la girola del templo, llegado a los pies de la torre campanario, de la que ya hablamos, y nos encontramos frente a la Puerta de las Cadenas, en la plaza de la Cruz, que mira directamente a la Trapería, arteria principal de la ciudad durante siglos. Aquí se superponen los estilos renacentista y un pastiche rococó-neoclásico. La parte inferior fue realizada a principios del s. XVI, en forma de un gran arco triunfal, homenaje a la Paz de Granada, con las efigies de los Reyes Católicos, su hija Juana y su esposo Felipe, entre otros, y sendas coronas de laurel a ambos lados que acogen los bustos de San Pedro y San Pablo; sobre el arco se superpone un gran remate incorporado a finales del siglo XVIII, reutilizando elementos anteriores, en el que se incluyen tres de los santos de Cartagena: Leandro, Fulgencio e Isidoro, faltaría Florentina, y sobre ellos la Virgen de la Leche, cuya devoción en el templo se remonta a los orígenes del mismo. Para terminar de bordear la Catedral hemos de atravesar esos soportales que, a pesar de su vetusto aspecto, son de relativa reciente construcción, pues corresponden a la apertura de arcos y pasadizo interior que se llevó a cabo en 1946 sobre las casas de los canónigos, que a su vez se habían construido aprovechando el claustro gótico que mencionamos al principio, del que aún pueden verse en el museo algunos restos recientemente recuperados. Y así llegamos de nuevo a la fachada principal, fin de nuestro recorrido. Sobre el interior y su interesante contenido, les invito a visitarla.