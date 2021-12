Más del 40% del presupuesto de 2021 que tenía asignado la dirección general de Patrimonio Cultural (6.728.261 euros, el 40,93% del total) no ha sido ejecutado. Si a esto le sumas que casi más de 3.300.000 euros tampoco se han ejecutado en la partida del Instituto de Industrias Culturales, el resultado es que diez millones, de los veintisiete que tenía asignados la dirección, no han sido ejecutados. Para que luego algún imbécil diga que en esta Región no importa ni el Patrimonio ni la Cultura.

En cualquier Administración medio decente, esto conllevaría automáticamente que quien esté al mando pusiera su cargo a disposición de quien la nombró y dejara paso al siguiente. Pero no, nos tiramos llenando páginas sobre la aprobación de los presupuestos generales, con consejeros y consejeras presumiendo de sus políticas, y luego, como cada año, apenas se ejecuta un porcentaje de los mismos, y lo peor de esto es que, al igual que está ocurriendo con la situación de ‘ilegitimidad’ que vive la Asamblea Regional, lo estamos normalizando. Lo peor para una Administración viva, transparente, pero sobre todo, que ‘rinda cuentas’ (¡ay, cómo te echo de menos, Pepe Molina!) es que nos habituemos al mal olor, a que el hedor forme parte de nuestro ambiente natural, a que aquí no pasa nada cuando al frente de la gestión están incompetentes e inútiles, cuyo mayor logro es que un día pasaban por la puerta de un partido político, llamaron y alguien les abrió. Quien de verdad pierde con que cerca de siete millones de euros no hayan sido ejecutados por la dirección general de Patrimonio Cultural no es ni tan siquiera un ‘abrigo’, un ‘molino’, o realizar un estudio sobre un determinado Bien de Interés Cultural; quien pierde es la memoria, la historia, el patrimonio, pero sobre todo, la ilusión, la esperanza, y ganan el desánimo, la frustración, la indignación, la indiferencia y el olvido. Es una lástima que este año, lógico por otra parte, el presupuesto para esta Dirección baje más de un diez por ciento; poco ha bajado en relación a la ejecución, cuando, si estuvieran al frente gente simplemente competente, el presupuesto debiera aumentar significativamente, pero eso sería si se creyera en nuestro Patrimonio y en la industria de la Cultura. Mientras dejamos perder recursos, ganamos, eso sí, en aumentar la lista roja de Hispania Nostra, y es que aquí somos líderes en lugares y edificios que deberían ser ‘emblemáticos’, puntos de atracción cultural y turística, yacimiento de empleo y una inyección fundamental para reactivar la economía de localidades, muchas de ellas abandonadas a su suerte. Luego se nos llenan los ojos de lágrimas de cocodrilo cuando hablamos de la Murcia Vaciada, pero difícilmente podremos recuperar y regenerar nuestro tejido económico y patrimonial si el año que viene, será así, volvemos a dejar de ejecutar la mitad del presupuesto. La nueva presidenta del grupo mayoritario de la Asamblea Regional, Magdalena Sánchez Blesa, cuando a su primer año de ilusión legislativa llegó cargada de buenas intenciones y sueños, de brazos extendidos y el corazón abierto, le dije: «No te ilusiones, no hace falta que te revientes por aportar nada a los presupuestos; al final, cuando veas que en muchas ocasiones ni tan siquiera se ejecutan, lo único que conseguirás es frustrarte». El otro día, cuando volví a hablar con ella, sus brazos seguían abiertos pero su mirada era cabizbaja. Otra vez, amiga Magdalena, ha vuelto a perder el Patrimonio, ha vuelto a perder la Cultura, y han ganado los mismos. Desengáñate, en ‘la mejor tierra del mundo’, el Patrimonio y la Cultura importan una mierda.