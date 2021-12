Es un debate a todas luces absurdo e intrascendente, además de estéril, que solo sirve para desviar la atención sobre lo fundamental, que no es otra cosa que el caos de transporte público con que cuenta no solo Murcia sino toda su área metropolitana y la movilidad urbana y sostenible como gran asignatura pendiente.

Nadie se ha atrevido hasta ahora a coger el toro por los cuernos (eso es lo más penoso de todo esto) y a mirar con visión de futuro un problema que ya es endémico y que perjudica a miles de personas y de familias murcianas. Un monstruo que va camino de devorar la calidad de vida de los residentes en la ciudad y en las pedanías, que cada vez cuentan con un aire más contaminado, con más atascos de tráfico y con más estrés en los desplazamientos. Un panorama desolador que no ha hecho reaccionar a los representantes políticos sobre que lo único que han hecho es volver a poner en el foco el tranvía versus tranvibús.

Lo que el municipio de Murcia y su área metropolitana necesitan es un acuerdo y un consenso entre todas las fuerzas políticas y todas las Administraciones que no tenga en cuenta quién manda en cada momento y que vaya más allá de la miopía que da tener el bastón de mando durante un mandato. Una especie de ‘pacto de estado’, en el que todos los partidos se comprometan a ponerse de acuerdo en una serie de medidas a medio y largo plazo contempladas en una estrategia única, que sea respetada independientemente de las siglas que en cada momento tengan en sus manos el designio de la capital.

Cada alcalde que llega a la Glorieta presenta su propio plan de transporte y la gravedad ya no está en que esto sea así. Lo verdaderamente alarmante es que el propio regidor que vende su proyecto no sea capaz de ejecutarlo en un claro ejemplo de vendedor de humo. Cámara hizo el PMUS, que sigue en un cajón. Más tarde, Ballesta confeccionó el plan Muévete, una iniciativa que se parecía mucho a la de su antecesor y que tampoco tuvo mucha suerte.

José Antonio Serrano, el nuevo alcalde, y su equipo también presentaron su plan de transporte durante el verano pasado, cuyo plazo de alegaciones concluyó hace semanas sin que se haya vuelto a saber nada de él. Mientras tanto, el caos en las nuevas líneas tanto las que dependen del Ayuntamiento como las que dependen de la Comunidad es absoluto y la gran consecuencia de esa negligente falta de pericia política en un tema tan vital hoy en día como es la movilidad será un aumento del coche privado y de las emisiones. Todo esto conllevará un alejamiento de los propios objetivos que se ha marcado el municipio dentro de la Agenda 2030 (repasen esos documentos a ver si aprenden), algo que a nadie parece importarle. Por nadie pase.

Cabos sueltos | De las luces a San Esteban

Los populares no paran. Hacen muy bien en recordar asuntos que ellos mismos no pudieron o no supieron solventar. La única pega es que lo hacen desde el córner equivocado porque caen en la crítica fácil sin explicar su incapacidad y sin mirar su propia gestión que, en ciertos proyectos, dejan mucho que desear. Olvidan que han estado 26 años en la Glorieta gobernando y que el yacimiento de San Esteban está a cielo abierto, deteriorándose poco a poco, desde hace más de una década sin que hasta hoy hayan puesto el grito en el cielo. La inversión necesaria para recuperar el arrabal necesita de la confluencia de voluntades de tres Administraciones (local, regional y central) y ni siquiera cuando las tres estaban bajo el mismo signo fueron capaces de programar su rehabilitación. El pasado viernes se acordaron de que las ruinas están en ruinas, valga la redundancia, y pidieron al Gobierno central compromiso y fondos. Y a López Miras, presidente del ejecutivo murciano que tiene su despacho mirando al yacimiento, ¿le han exigido algo? Pues ya saben. A tocar también esa puerta.