Hay personas a las que nos duele esta sociedad, a las que nos indigna esta sociedad, a las que nos rebela esta sociedad por su crueldad, por la falta de ética, por convertir el dinero en un Dios absoluto, que sacrifica a millones de personas en el altar de los mercados y en el tráfico de divisas. Una sociedad que considera la riqueza como un bien y la identifican con la bondad, en contra de la pobreza, a la que consideran un mal y la identifican con la maldad.

Este terrible e inhumano esquema es lo que se está aplicando por estar el comedor de Jesús Abandonado en el centro de Murcia y por el hecho de que hay un proyecto para convertir el antiguo hotel La Huertanica en un espacio humano y digno para esas personas que huyen de la guerra y que necesitan la acogida y el apoyo de la sociedad a fin de que puedan insertarse en la vida social y poder rehacer sus vidas; para poder, simplemente, vivir.

En relación al comedor de Jesús Abandonado se utiliza el criterio de que su presencia degrada el centro de Murcia. Nos podemos hacer las siguientes preguntas: la gente que va a misa a la Catedral ¿degrada ese barrio? La gente que va los restaurantes ¿degrada el barrio? La gente que va al Palacio Episcopal ¿degrada el barrio? La presencia de la Comisaría de Policía ¿degrada el barrio? La gente que va a tomarse un café o unos churros ¿degrada el barrio? Las actuaciones que se programan en la Plaza Belluga ¿degradan el barrio? Con toda seguridad la respuesta será que no, que todo lo contrario. Entonces ¿por qué se piensa que el comedor de Jesús Abandonado degrada el barrio? Porque hay un rechazo al pobre, lo que se llama la aporofobia, mezclado con tintes racistas.

En relación a ese manifiesto anónimo titulado «Agresión al Centro de Murcia» hay que decir sin ningún titubeo que es racista, xenófobo, que fomenta la cultura del odio y del supremacismo sobre personas que solo buscan sobrevivir. Es racismo duro y puro porque identifican a las personas refugiadas y migrantes con delincuencia, con la inseguridad, con la suciedad. No ven personas, no los escuchan, no conocen sus historias personales y familiares. Estoy seguro de que si estas personas que las rechazan sufrieran la misma situación harían lo mismo, huirían para vivir. El problema es que los corazones se convierten en piedra y en odio y se van retroalimentando con noticias falsas y no valorando a estas personas.

En este sentido, valoramos a los turistas hagan lo que hagan, porque los consideramos ricos. Vemos en algunas zonas que hay un turismo de borrachera, donde se mean y se cagan en la calle, vomitan, destrozan lo que encuentran e, incluso, no tienen ningún pudor de tener relaciones sexuales encima del capó del coche. En cambio, tenemos a miles de migrantes en nuestros campos trabajando de sol a sol para que tengamos fruta y hortalizas en nuestras mesas, pero, como los consideramos pobres, los despreciamos y los acusamos de delincuentes por definición.

Dice el papa Francisco que hay que acoger, proteger, promover e integrar, verbos que están en los evangelios y en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, no en el Manifiesto Comunista. Desde la fe en el Dios de Jesús hablamos de la fraternidad universal, de que toda persona, sin excepción, es querida por Dios y, por tanto, todos somos hermanos y hermanas. Si en este grupo que se muestran racistas y rechazan a las personas empobrecidas hay gente que se declara católica, debería aprovechar este tiempo de Adviento para convertir su corazón y su mentalidad. No lo digo con ironía ni desprecio; lo digo porque todos estamos llamados a transformar nuestras vidas, sabiendo que a los que ellos llaman delincuentes, Dios los llama hijos e hijas y son sus preferidos.

¿Por qué las personas que rechazan el comedor de Jesús Abandonado y el proyecto de acogida en el antiguo hotel La Huertanica no se muestran solidarias y echan una mano y sacan lo mejor de sí mismas y no lo peor?

El nacimiento de Jesús supuso el nacimiento de la cultura del amor, de la solidaridad, de la justicia, de la reconciliación, del encuentro y de la paz. Por eso, Jesús nace en Jesús Abandonado y en el proyecto de acogida del antiguo hotel La Huertanica. No nace en los que los quieren expulsar y los quieren ubicar en un lugar alejado.

Lo dicho: ¿por qué no sacamos los mejor de nosotros mismos y no lo peor? ¿Por qué no fomentamos la cultura del amor y no la del odio?