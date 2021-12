Nadie sabe si habrá invasión de Ucrania porque nadie sabe qué planes tiene Vladímir Putin en la cabeza. Aún se halla en la fase de cálculo entre costes y beneficios, un proceso en el que es esencial la calidad de la información. Como exjefe de espías tendría que ser excelente, pero en los Estados autoritarios y personalistas la adulación se impone a la verdad. Es mejor aplaudir que ser sincero. A nadie le gustan las malas noticias, y a los autócratas, menos.

El Kremlin sabe que EE UU no responderá con tropas. No se lo puede permitir tras el fiasco de Afganistán. Ucrania no es miembro de la OTAN ni un territorio que defender dentro de la partida mundial que libra desde 1945, primero contra la URSS, y ahora, contra Rusia. En todo caso, sería una pieza que conquistar.

En esta fase de análisis de riesgos es esencial ser creíble en las amenazas. Joe Biden ha dejado claro que, llegado el caso, su respuesta sería demoledora. No hablamos solo de sanciones contra Putin y su círculo de oligarcas, que serían contundentes, hablamos de la expulsión de Rusia del sistema de transferencias bancarias y de gas natural. Para la UE sería un escenario de pesadilla.

Ucrania está mejor preparada para defenderse que en 2014. Recibe ayuda directa de la OTAN, en material y asesores, pero difícilmente puede rechazar una invasión. Un error de cálculo de Putin pondría en riesgo otra pieza: Bielorrusia. Para Moscú, ambos son Estados colchón que protegen sus fronteras. Son tics que se remontan a la invasión napoleónica, y más recientemente, a la de la Alemania del mandato nazi.

Otra clave, tan importante como la militar, es la desconexión emocional de un país que ha dejado de mirar hacia Moscú. Gran parte de la culpa la tiene la respuesta de Putin a las manifestaciones proeuropeas de 2014, llamadas Euromaidán, que derribaron el Gobierno prorruso de Víktor Yanukóvich. El Kremlin multiplicó los sabotajes y los cortes de luz, y provocó una miniguerra en la región de Donbás: Donetsk y Lugans, provincias de habla rusa, proclamaron su independencia. Como consecuencia, Putin las llenó de milicias que han derivado en grupos mafiosos armados.

Esa respuesta de fuerza ha fortalecido el alma ucraniana de un territorio que históricamente ha estado a caballo entre tres imperios: austrohúngaro, ruso y otomano. La capital, Kiev, es un ejemplo de la transformación. Ha dejado de ser una ciudad rusa.

Cuando llegó Volodímir Zelensnki, un actor de éxito, a la presidencia de Ucrania en 2019, Moscú creyó poder manejarlo. Era muy popular (obtuvo cerca del 70% de los votos), es judío y hablaba mejor ruso que ucraniano. Su serie de televisión más célebre se llamaba Servidor del Pueblo. Zelenski centró su campaña en la denuncia de la corrupción, pero no era nacionalista. Pero a pesar de todo, ha sorprendido su firmeza contra Rusia.

El movimiento más audaz de Putin, pese a que sabía que no tendría un coste excesivo, fue la anexión de Crimea, sede de la flota rusa del Mar Negro. Hubo ruido, protestas, sanciones de disimulo, pero nada serio. Occidente aceptó el hecho consumado, admitió que Crimea no tenía identidad ucraniana. Fueron los zares quienes se la arrebataron al imperio otomano. El cambio de propiedad posterior, de Rusia a Ucrania, se debió a un regalo de Nikita Kruschev en 1954, un gesto sin consecuencias ya que todos formaban parte de la URSS.

Moscú quiere garantías por escrito de que Ucrania no se integrará en la OTAN, algo a lo que EE UU no se quiere comprometer. Para Kiev es más importante la entrada en la Alianza Atlántica que la integración en la UE. Está en juego la supervivencia del país.

Para Putin, Ucrania es una prolongación geográfica de Rusia, jamás creyó en su independencia. Biden le ha prometido no enviar más tropas, ahora tiene asesores militares, un gesto que preocupa en Polonia, otro país con muy malos recuerdos de la URSS, lo mismo que los bálticos.

Cerca de la mitad de la población de Letonia es de origen ruso, un hecho que ha perdido gravedad porque los jóvenes letones con padres de habla rusa han probado la miel de la pertenencia a la UE y no están nada interesados en volver al pasado. Es un caso que sirve de ejemplo para entender lo ocurrido en Ucrania.

Europa está salpicada de conflictos dormidos que pueden despertar. Son heridas históricas que dejan huella en el alma nacional, una constelación de miedos, agravios y odios que se transmite de generación en generación. En un continente que ha sido escenario de tantas guerras y muerte a lo largo de los siglos, la UE representa una excepcional apuesta por la concordia. Solo necesita encontrar una voz política y militar propia, y defender sus intereses.