Después de veinte meses de pandemia, aún hay quien se niega a vacunarse y quien corre a hacerlo impelido por la posibilidad de no poder entrar en bares y restaurantes. Dos casos claros de irresponsabilidad social. Porque otra cosa no, pero la covid 19 nos ha puesto frente al dilema que a la postre retrata dos tipos de actitudes: ¿Qué es prioritario, la libertad individual o la responsabilidad social?

Entre los no vacunados hay pasotas, descuidados, desconfiados, olvidadizos… y un porcentaje mínimo de auténticos negacionistas antivacunas y descreídos de la pandemia. Así lo ha puesto de manifiesto la variante ómicron. Ya se conocen testimonios de algunos descreídos caídos del caballo tras comprobar en propia carne la realidad de la pandemia y pasar por la UCI o simplemente por el hospital. El caso es que está meridianamente establecido desde hace tiempo que las vacunas salvan vidas, en general; en el particular de la covid la inoculación masiva de la población contribuye a rebajar notablemente la incidencia y la gravedad de la enfermedad, como ya se ha comprobado. Así que la pregunta es qué deben hacer responsables políticos y sanitarios ante las resistencias a la vacunación.

Las últimas encuestas del CIS muestran un aumento lento y sostenido del porcentaje de españoles que piensan que la vacunación debe ser obligatoria: el 42% de la población así lo cree, según el barómetro de noviembre. También desmontan esos sondeos que el rechazo a vacunarse esté necesariamente ligado al pensamiento de extrema derecha, aunque sí señalan una notable presencia de votantes de Vox entre quienes se niegan de plano. Es igualmente observable que la mayoría de ‘negacionistas’ es acérrima partidaria de la libertad individual por encima de cualquier otra cosa. Una toma de postura que, desde el punto de vista de la conciencia social, resulta muy discutible: casi nadie vive aislado y casi todo el mundo mantiene interacción social más o menos intensa con vecinos, compañeros de trabajo, amigos, conocidos, familiares, etcétera.

Lo más sorprendente es que haya núcleos de negacionistas de la vacuna anti-covid en colectivos que se supone que deberían velar por la salud de los demás… y por la suya propia en tiempos de pandemia agresiva. Sí, es chocante que haya sanitarios de todo tipo y nivel que se niegan a utilizar la vacuna. No parece que la exaltación de la libertad individual frente al ‘colectivismo’ pueda ser tomada como un argumento serio en estos casos. Ni que haya argumentos científico-médicos suficientes para basar el negacionismo. Y si en algún sector la vacunación debería ser obligatoria es precisamente en el de la Sanidad, pública y/o privada . Como debería serlo en el de Enseñanza, y a pesar de esperpénticos ejemplos como ese de que gozamos en la Región de Murcia personificado en la actual consejera de Educación.

Los riesgos que corren y la implicación de los trabajadores de esos dos sectores en la extensión o contención de la pandemia son suficientemente claros como para que se hubiera decretado la vacunación obligatoria en ambos rubros. En algunos otros, también: funcionarios o trabajadores de atención al público o en contacto directo con el público en general, por ejemplo. Sería prolijo enumerar el resto de segmentos de población que han pasado en riesgo continuo estos casi dos años de pandemia sin que se haya decidido su inoculación obligatoria.

Porque, a pesar de que en España la campaña de vacunación es exitosa y de récord, vamos tarde: el debate sobre la obligatoriedad de la vacuna se plantea a medias, con la sexta ola amenazando y cada vez más gente ‘pasando’ de mascarillas. Debería haberse planteado, y resuelto, mucho antes. Al menos en lo concerniente a sectores poblacionales directamente amenazados y de labor imprescindible. No está en juego solo la salud de cada uno, sino también el bienestar colectivo.

Concienciar, no obligar, por Pablo Molina

La nueva oleada del covid19 está llevando a algunos países a adoptar decisiones drásticas que muchos querrían también importar aquí. La medida más restrictiva para la libertad individual es la vacunación obligatoria, que podría empezar a aplicarse a comienzos del próximo año en Alemania, Grecia y Austria, aunque la Unión Europea rechaza imponer la vacuna con carácter general.

La decisión de obligar a vacunarse es aún más compleja en el caso de España, dada la claridad legislativa con la que se tratan los temas relacionados con la salud pública. En primer lugar, la Constitución Española reconoce el derecho a la integridad física, que deja en manos de los individuos las decisiones relativas a su salud. Cuando se pueden producir daños a terceros como consecuencia del ejercicio de la patria potestad son los tribunales los que intervienen individualmente para resolver cada caso, pero el mecanismo es inviable para obligar a vacunarse a personas adultas a golpe de mandato judicial. Por otra parte, nuestro propio ordenamiento jurídico exige del legislador una disposición con rango de Ley Orgánica para imponer a la población una medida tan draconiana, algo que no parece estar entre los planes del Gobierno a medio plazo.

Por suerte para los que nos hemos vacunado, las consecuencias de rechazar la vacuna del coronavirus se ceban especialmente contra los sujetos que no se inmunizan, mientras que en los vacunados el efecto es marginal. Las cifras son suficientemente claras para poder extraer ciertas conclusiones a estas alturas de la pandemia.

Los que no se vacunan pueden infectar a los demás, pero eso también ocurre con los vacunados cuando contraen el virus. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando se produce una infección, los sujetos que han recibido sus correspondientes dosis de anticuerpos pasan la enfermedad en casa con apenas síntomas, mientras que los que han rechazado el pinchazo corren mucho más riesgo de enfermar de gravedad. La situación se complica a medida que sube la edad del enfermo, de manera que, a partir de los 60 años, los no vacunados tienen 25 veces más riesgo de morir que el resto de la población.

Todo esto nos indica que el que no se vacuna tiene una capacidad muy limitada de afectar a la salud del resto, mientras que es él quien asume las peores consecuencias de la enfermedad. Esa evidencia, por sí misma, debería templar los ánimos inquisidores de los que pretenden imponer la vacuna obligatoria o aislar en un lazareto a todos los que han decidido, en uso absurdo aunque legítimo de su libertad, no ponérsela.

Es una temeridad rechazar la cura a una enfermedad, pero hay gente que cree que con las vacunas te inyectan un microchip para controlarte, otros que la Tierra es plana, que el hombre no ha llegado a la Luna o incluso que el socialismo genera libertad y prosperidad. Ellos también tienen derecho a defender sus ideas mientras no dañen al resto y, según lo que ya conocemos, los vacunados no debemos temer a los que no se vacunan porque, aún en el caso de que nos contagien el virus, nosotros lo pasaremos en casa con un paracetamol y ellos puede que acaben hospitalizados.

Ese es el principal elemento de convicción que las autoridades sanitarias deberían esgrimir para que en España toda la población cumpla con las pautas de vacunación. La imposición con la fuerza del Estado o la persecución de los que discrepan no son admisibles en una sociedad libre. Por encima del derecho a la salud está la propia libertad, aunque su ejercicio otorgue muchas papeletas para acabar intubado en la UCI de un hospital.