La vida a veces nos hace regalos y pone en nuestro camino a personas que nos marcan. A mí me sucedió una tarde de septiembre de hace dos años en Murcia, frente a la fachada de la catedral. Me presentaron a Lydia Cacho. Periodista, escritora, feminista, activista en favor de los derechos humanos, estaba en Murcia visitando a unos amigos comunes. Horas más tarde nos juntamos a cenar, fue una noche mágica, acabamos en una azotea hablando de política, de feminismo, de las relaciones humanas, y entendí que aquel encuentro con ella era el principio de muchas conversaciones, cenas y reflexiones sobre la vida.

Unos meses más tarde nos encontramos en Madrid, nos sentamos al sol, charlamos durante horas, me regaló uno de sus libros, Ellos hablan, y tras unos tequilas y brindar por la amistad entendí que había llegado a mi vida para quedarse, menudo regalo.

Hoy es 12 de diciembre, faltan cuatro días para que se cumplan 16 años de su secuestro, tortura y amenazas de muerte durante 48 horas a manos de unos policías, sicarios, supuestamente. Su detención parecía legal, había destapado una red de pornografía infantil que implicaba a empresarios y políticos en su país. Lo contó en su libro Memorias de una infamia. El pasado 9 de diciembre estrenaba el Teatro Español, en Madrid, en las Naves del Matadero, la adaptación teatral de lo sucedido aquel 16 de diciembre: La Infamia, dirigida por José Martret y protagonizada por la actriz murciana Marta Nieto. Ver a través de la interpretación desgarradora y emocionante de Marta lo que vivió Lydia aquel día aún me tiene sin palabras.

Una mujer que no ha dejado de luchar por los derechos de las mujeres y la niñez, en un país en el que la violencia de género no es condenada si las heridas cicatrizan antes de quince días, dedicada a proteger y acoger a todas aquellas mujeres, niñas y niños, víctimas que sufren todo tipo de violencia, machista, sexual, ha tenido la valentía de hacer un trabajo emocional brutal y revivir lo sucedido aquel diciembre de 2005 para mostrarle al mundo una historia que viven miles de mujeres periodistas que luchan por contar la verdad y destapar el horror, lanzando un mensaje de amor: «el mal es inmenso pero el bien es mayor. Las personas de bien somos más». No va a parar de luchar y siempre nos repite: «Aquí nadie se rinde».

Estoy convencida de haber asistido a uno de los acontecimientos culturales del año, gracias a un equipo que me enamoró: José, Alessio, Sandra, Pedro, David, Iñigo, Emilio, Fran, Alicia, Marta y Marina, junto a Lydia. Tras semanas de trabajo intenso nos han regalado una obra que sobrecoge, desgarra y nos transporta a aquel día de lluvia, cuando Lydia volvió a nacer, y que es tan necesario contar. Una adaptación que combina el cine y el teatro, gracias al baile de la cámara de Alicia, que acompaña a Marta en el escenario, y nos acerca a las emociones que la protagonista vivió durante aquellas 48 agónicas horas. No se pueden perder lo que el director José Martret a denominado «el teatro de la vida».

La obra terminó en una sala llena, el público en pie rompió a aplaudir tras el breve silencio tenso que deja lo vivido, salió el equipo junto a Lydia llevando una camiseta con un mensaje: Todas somos Lydia Cacho.

Aquella tarde de septiembre no era consciente de que había conocido a un referente para todas las mujeres que creemos en el feminismo, una valiente que nos da lecciones de vida cada día sin darse cuenta, alguien a quien admirar y de la que aprender. Nunca pensé que estaría a su lado un día tan importante como el pasado 9 de diciembre, nunca pensé que podría abrazarme a ella, sintiéndome orgullosa, sin poder hablar, porque las palabras sobraban.

Hoy escribo esta columna para darte las gracias por tu lucha, tu generosidad y amor. Estamos contigo, la lucha sigue.