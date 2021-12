Se puede nombrar embajador en el Vaticano al autor de un libro titulado Elogio del ateísmo, es como mandar a una gitana a Eurovisión para cachondearse del festival mas kitsch del planeta Tierra. No se puede esperar que esas dos bromas pesadas —socialistas ambas, por cierto— sean bien acogidas por los destinatarios de la chanza. Estamos hablando de creyentes. Más creyentes seguramente los muñidores del festival que los egregios habitantes del Vaticano. También se puede nombrar como embajador a un conocido pecador del que la prensa ha sacado amistades non sanctas, pero que proclame su fe y su adhesión a las doctrinas católicas con acendramiento y esmero. Este nombramiento de un antiguo alcalde de La Coruña —él nunca caía en la ordinariez de escribir o pronunciar A Coruña— fue acogido por el Vaticano sin aparentes reticencias. Ya hemos comentado aquí la alegría que producen los pecadores dizque arrepentidos en las altas instancias católicas. Pero el reciente nombramiento de la señora Celaá me tiene todavía indeciso. Muy piadosa no parece. Tampoco muy partidaria de le enseñanza concertada, mayormente en manos de órdenes religiosas. Sin embargo, en su reforma del sistema educativo, tan acompañada de fanfarrias, se ha guardado bien de cometer el pecado de atentar contra la presencia de la asignatura de Religión católica —perdonen que sea tan antiguo, no tengo ni idea de cómo se llama ahora lo que en mis lejanos días escolares llamábamos asignatura—en las aulas. Será un premio para la exministra o un castigo para la curia. Veremos.