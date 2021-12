El día 6 de diciembre es una fiesta señalada. Por San Nicolás zarpa de Alicante un barco cargado de regalos para los niños holandeses. Hace cuarenta y tres años se dejó un paquete para los españoles. Envuelta en cinta roja de sangre y dorada de futuro estaba la Constitución. Faltaba su publicación en el BOE, que tardó más que San Nicolás en su viaje. Fue un 29 de diciembre, casi una inocentada.

El día de la Constitución, la mañana se adentraba con un sol resplandeciente que invitaba a pasear. Cuál no sería mi sorpresa al encontrarme en las calles una jovialidad inusitada. Los partidos políticos celebraron el día de nuestra democracia y se adueñaron de las bulliciosas calles con los vivos colores de sus formaciones, adornando sus pabellones con banderolas, guirnaldas y escarapelas.

En el estand de los partidos de derechas, la bandera nacional se alternaba con señeras, ikurriñas, barradas, verdiblancas, rojas, azules con la Cruz de la Victoria, castillos, coronas, cadenas, estrellas, leones rampantes. Uno de los líderes hablaba de la hermandad de las comunidades, de gallegos, vascos y catalanes, que muestran la unidad en la diversidad, con la riqueza de sus lenguas vernáculas, sus historias singulares y sus tradiciones ancestrales; con ellos formamos un país más grande y más rico.

Escuché la arenga de un líder conservador hablando de justicia social, de respeto a la diversidad, de la grandeza de la humanidad enraizada sobre el amor al prójimo y la colaboración de los pueblos. El otro, más radical, hablaba del acogimiento de los inmigrantes que hacía más grande y rica nuestra nación, que así mostraba a todo el mundo un ejemplo de civilización, fundada en los derechos humanos y la fraternidad de los pueblos y las razas.

Un poco más adelante me encontré los pabellones de los partidos de izquierdas. En uno de ellos se anunciaba un ciclo de conferencias y mesas redondas bajo el título «Una Constitución del siglo XXI» con varias ponencias: Una Constitución inclusiva, Por el lenguaje de género en la Constitución, Los derechos constitucionales LGTBI, La Monarquía igualitaria y transparente.

Sentados a una mesa apartada, un grupo de viejos militantes mantenían un vivo debate en un tono discreto:

No digo que exploremos territorios y realidades que no son las de nuestra época, dice uno de ellos, y por supuesto reivindicar los derechos de colectivos históricamente marginados, pero nos la metieron bien en la crisis del 2008 y ahora nos han vuelto a joder con la pandemia y los poderosos nos han desarmado.

Ya sé por dónde vas, dice otro, pero el feminismo está en nuestra esencia, en la igualdad de derechos que siempre hemos reivindicado, hemos de ser solidarios con nuestras compañeras que han luchado con nosotros, codo con codo.

Un tercero se suma al debate, por supuesto que sí, y hay que seguir luchando por su causa sin desfallecer, pero discutir si hemos de reformar la Constitución para darle visibilidad a unos o enredarnos en disquisiciones gramaticales, cuando no tenemos una ley que regule el derecho de huelga y cuando tenemos tantos frentes de desigualdad, es dejar el campo de juego en manos del equipo contrario, mientras los ultras del tardofranquismo han vuelto y esta vez no andan con cadenas por las calles, porque tienen medios de comunicación que difunden sus mentiras y falacias, porque ya se han ocupado de confundir a la gente desmemoriada para que crea todo lo que les digan estos salvapatrias.

Otro que escuchaba se puso en pie: os creéis que sois unos chavales y estamos todos jubilados; nos toca preguntarles por nuestras pensiones a estos jovenzuelos que no han vivido la dictadura, ni corrido delante de los grises y los maderos, que no saben de la lucha de clases porque esa guerra la perdimos hace tiempo. Ahora les toca a ellos y ni siquiera quieren cambiar el mundo, como deseábamos nosotros. El problema es que no saben lo que quieren y dan palos de ciego, nuestra experiencia no vale su reconocimiento, somos las viejas glorias del equipo del pueblo, quedamos muy bien en las fotos, pero el fútbol es ahora un negocio.

Al volver a casa, la televisión mostraba la imagen de López Miras, figura mediática emergente. Su discurso es simple, desestructurado, construido sobre generalizaciones y lugares comunes, apela a grandes principios cuyo significado desprecia con sus hechos. Pero no hay forma de evitarlo, tiene una televisión para él solito y su partido lo arropa fuera de los límites de su taifa. En día tan señalado, tocaba discurso, y la televisión sonaba como ruido de fondo:

Nuestra Constitución consagra la soberanía nacional, dijo, lo que quiere decir que tenemos una democracia representativa. Empecé a prestarle un poco de atención. El pueblo español está representado en las Cortes Generales y las comunidades autónomas somos parte de ese pueblo. El Estatuto es nuestra pequeña Constitución, pero para que tenga vigencia, ha de ser aprobado por las Cortes. Declaramos derechos etéreos y vacíos de contenido, como un brindis al sol, pero lo aprobamos por unanimidad, luego no podemos retirarla sin el mismo consenso. Las Cortes tienen que aprobarlo, después de debatir las enmiendas que diputados y senadores propongan y modifiquen su articulado, porque ellos son nuestros representantes. Incluso aquellas que previenen contra el transfuguismo, son el fruto de la soberanía nacional.

Un periodista le preguntó qué le parecía que Bildu y ERC introdujeran modificaciones en el texto. Me alegra que los partidos nacionalistas, aun siendo de ideología opuesta a la mía, dijo, participen en la vertebración del Estado. Eso significa que han entendido lo que es la democracia y todo lo que sea fruto de la colaboración y el consenso enriquece nuestra patria.

Después de tantas emociones, la siesta fue larga y profunda. Al despertar, traté de recordar esa mañana para plasmarlo en estas letras, pero ahora no sé si lo viví o si sólo fue un sueño donde se entremezcla la realidad y el deseo.