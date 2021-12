A menudo al pensar o al actuar seguimos pautas basadas en errores sin ser conscientes de ello, de modo que creemos estar haciendo lo correcto cuando realmente no es el caso.

No es fácil determinar qué es lo correcto, porque la subjetividad interviene en los actos y en las palabras necesaria e ineludiblemente. Además estas últimas no siempre son reflejo del pensamiento (al margen naturalmente de que haya quien use las palabras ladinamente para mentir, engañar o manipular), por más que traten de ser su vehículo más fiel, y uno de los más importantes para hacerse entender, aunque algunas veces no hagan falta para transmitir lo que tenemos dentro, y aunque también en ocasiones lo enrevesen más, lo compliquen o provoquen malentendidos y distanciamientos.

Omnia vincit amor es mi mantra predilecto. Y verdaderamente creo en él a pies juntillas. Si el amor no lo puede todo, ¿qué lo podrá?

Hay poderes que muchos ambicionan y que permiten someter a otros, o adquirir bienes materiales (curioso el uso del término ‘bien’ en este sintagma), o prestigio, basado en la supremacía. El amor en cambio me parece una potencia igualadora. Incluso cuando protege y cuida, o cuando no encuentra reciprocidad y correspondencia, el amor provoca un efecto búmeran, y el que da siempre recibe.

Por otra parte, es un hecho que el amor, que si es verdadero —como vamos a dar por supuesto— no debe tener límites, tiene también sus formas. Desgraciadamente, hay personas incapaces de mostrar su afecto. Seguramente por miedo a perder autoridad, a perder poder de influencia, a perder la imagen que proyectan de alguien tan poderoso a quien ni siquiera el amor puede ablandar. Porque lo perciben como una suerte de doblegamiento, una sumisión, una pérdida, en fin, de poder. A ello se une el egoísmo, que es para mí el origen, si no de todos, sí de la mayor parte de los males. No deja de ser curioso que el recurrente consejo del «primero yo, después yo y siempre yo» sea paradójicamente al mismo tiempo la crítica que se hace con más frecuencia. Las exigencias parten de una posición egocentrista, igual que muchas desilusiones. Hay quien no se siente querido como quisiera, o no le agrada el modo en que lo quieren.

En estos días he recibido la última lección de mi padre, valiosísima, como todas las que me ha dado a lo largo de su vida, que me ha servido de cura de humildad, pues me ha hecho darme cuenta de que no basta amar, aunque amar sea imprescindible. Que cuando creemos que actuamos de acuerdo a nuestro mejor obrar y entender nos equivocamos si no nos ponemos en el lugar del otro. Que la perfección es una utopía y solo nos generará frustración intentar alcanzarla, porque es imposible hacerlo.

Los auténticos maestros no son quienes nos enseñan con su ejemplo cómo actuar, sino más bien los que nos enseñan que eventualmente la mímesis ha de ser inversa, y que hemos de evitar precisamente su ejemplo. El aprendizaje depende tanto del aprendiz como del que enseña, y la frontera entre la enseñanza y el aprendizaje es tan sutil como indispensable asumir que es irremediable que alguna vez aquellos a quienes amamos se sientan decepcionados, por mucho que nos duela aceptarlo.

Todos somos maestros y alumnos en alguna ocasión. Detrás de toda lección y de toda lectura está la palabra, sea oral o escrita, para explicarse y para entender(se). A veces conviene reposarla, pero opino que es necesario usarla para pedir perdón cuando alguien nos interesa (del latín inter est), es decir, está dentro de nosotros y forma parte inseparable de nuestra esencia.