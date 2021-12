La mejor tierra del mundo. Se dice desde el púlpito político. O mejor. Desde El Pulpito, famoso bar con terraza donde solo unos pocos se sientan sin miedo a la tinta que se estampará en el ticket. Desde ahí, la Plaza de las Flores de la capital, hasta los que practican el botellón junto a un chino del último rincón de nuestra geografía. Desde el primer sueldo de la Asamblea Regional hasta el salario mínimo de un jornalero con suerte. De uno a otro confín, convendremos todos en que el empleo es la principal vara de medir un paraíso terrenal.

Por ello y, sin que sirva de precedente, igual es momento de sonreír, aunque sea levemente, por haber abandonado la demoníaca cifra de los 100.000 parados en la Región de Murcia. Estamos en 95.000 y hace un año arrastrábamos 120.000 en el infierno.

Y más allá de nuestro terruño, nueve meses consecutivos de caída del paro hasta marcar un récord absoluto en noviembre constituyen el mejor testamento posible.

No faltan profetas agoreros que, desde otros altares financieros y empresariales, temen que la buena senda se empine por facilitarle el camino a los que más ganan con incrementos del SMI o eliminando, por ejemplo, la posibilidad de despido cuando se esté de baja. Ellos no saben de trabajadores noveles ni Nobeles que, como los de este año, han ganado el galardón por demostrar que incrementar el SMI no supone más paro sino al contrario, igual que dedicar más recursos a educación o a la plena integración de los inmigrantes.

No sabemos qué ocurrirá en los próximos meses, pero no hay que descartar que continúe el milagro si, además, obtenemos la bendición de nuestro papa Francisco.

Ojalá que, al final, se haga realidad el paraíso real del pleno empleo, con salarios dignos y una mejor redistribución de los panes y los peces. Así sea.