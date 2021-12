Se ha puesto de moda tristemente este término últimamente. Es un neologismo aplicado en el ámbito de la violencia de género, que denomina a una forma de violencia por la que una persona ataca a otra con el objetivo de causar dolor a terceros. Como, por ejemplo, cuando un progenitor impide a los hijos, ver al otro, con amenazas o intimidación o simplemente, con comida de coco, diciéndoles que es malo/a. Y es que se prefiere hacer daño al ex, aunque sea a costa del daño presente y futuro de sus hijos. Y como los juzgados van como van, dado el volumen de trabajo que soportan, con un poco de mala suerte los niños cumplen la mayoría de edad antes de que puedan ver a su padre o madre. Por eso, los catalanes que a pesar de su pretendida independencia (no todos) y de su rebeldía frente al Estado español e incluso con las resoluciones judiciales y su ejecución (como el 25 % de castellano en las aulas, que digo yo debería ser el 75%), no se les puede negar que nos dan sopas con honda al resto del país, en muchas cosas, pero sobre todo en materia legislativa (no se puede olvidar que fueron los primeros en regular legalmente materias tan importantes como las parejas de hecho o convivencia ‘more uxorio’ o el problema del mobbing inmobiliario). Y lo último de lo último es la modificación que acaban de hacer de su Código Civil a través del Decreto Ley 26/2021, de 30 de noviembre (ya en vigor desde el día 3 de diciembre) en materia de violencia vicaria, prohibiendo la atribución de la guarda, las estancias, las relaciones y las comunicaciones, entre los hijos e hijas y el padre, en los casos de violencia machista y lo mismo con la madre en los supuestos de violencia familiar.

La violencia machista se refiere a todas aquellas acciones que contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad, estima o de la integridad física y mental de las mujeres, niñas y personas con una identidad de género y/o sexualidad distinta a la normativa. Y por violencia familiar se entiende el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra personas a las que les puede causar daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. ¿Es poca violencia familiar impedir a unos hijos estar con su padre? Con ésta reforma del Código Civil de Cataluña se sustituye el que los hijos hayan sido o puedan ser víctimas directas o indirectas, estableciéndose que a partir de ahora se entiende que siempre lo son. Y lo más importante, se elimina la mención «contra el cual hay sentencia firme, por actos de violencia familiar o machista» por «cuando haya indicios fundamentados de que ha cometido actos de violencia familiar o machista». Y es que la nueva normativa entiende como regla general que para proteger a los hijos no es preciso una sentencia firme para adoptar la medida, y afecta tanto a las comunicaciones como a las estancias de los niños con un progenitor. Excepcionalmente, no obstante, se posibilita que de forma motivada la autoridad judicial pueda acordar que se puedan hacer estancias y comunicaciones con ese progenitor, siempre que sea en base al interés superior del niño o adolescente, y una vez oído éstos, si tienen capacidad natural suficiente. Podría pensarse que con esta medida se han pasado tres pueblos y han llegado a Andorra. Sin embargo, visto que cuanto más tiempo pasa, el daño psicológico de los menores puede ser irreversible, parece una medida de urgencia adecuada a las circunstancias y proporcional a la demora en la obtención de una sentencia judicial firme. Ay, quien estuviera en Cataluña a estos efectos.