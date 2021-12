¡Peregrino! Lo primero, te echo mucho de menos... Sobre tus últimas noches, agradezco saber, tengo mis razones y te las contaré cuando nos veamos. A mí me ayudó, como ahoraa ti, escapar al calor de otros soles tan lejos como me fuera posible para olvidar quién era y recordar quién fui. Se tarda en sanar. Quizás sea mejor poner energía en lo que dependa exclusivamente de ti. Te mandé este libro de Marco Aurelio, Meditaciones; todo un manjar para bajar a tierra. No es una apología a la apatía, más bien un llamado a la sanidad mental y la responsabilidad emocional.

Antes que nada, la policía sigue interrogando a los que estuvieron en la fiesta, no sé de dónde están sacando nombres, supongo que Camilo, porque era su casa. Bueno, me llamaron el otro día y me pidieron si pudiera pasarme por comisaría. Yo no vi nada, así que no les fui de gran ayuda, tampoco conocía mucho al tipo. Me preguntaron por ti y les conté que andabas de viaje por India y volverías en un par de meses probablemente; no parecieron darle importancia. De todas maneras les dije que te escribiría para que te pongas en contacto con ellos, les llames o algo. Creo que lo mejor es que atajes la situación de una vez, llames y les digas lo poco que sabes y se acabó, antes de que la espera haga parecer cosas que no son. Parece ser que nadie vio nada, la mayoría siguen con la teoría de que se cayó a la piscina él solito.

Hablando del viaje, tú eres el único responsable de como termines digiriendo todo esto. Soy consciente de que mi discurso podría estar condicionado por la situación que ocupo en esta ecuación, pero me cuesta ver un único culpable y sentirme satisfecho o pretender haber resuelto la incógnita a la pregunta: ¿quién debe pagar por esto?

Busco un discurso donde no necesite a un antagónico para expresar mi verdad, para proponer mis formas. Si nos esforzamos en ser sinceros con nosotros mismos, tengo la sensación de que en este mundo somos todos opresores y oprimidos, víctimas y asesinos, amantes y enemigos. Los hay que hablan de la empatía sin caer en la cuenta de que cuando me acuerdo de ti me olvido del otro.

Aunque hoy día todos parecemos tener muy claro, más que la verdad de uno mismo, cuán equivocado está el vecino. Como mayor de las cruzadas de esta nueva religión en busca de su quimera ideal: un mundo donde todos pensemos igual, donde todos entendamos la realidad del mismo modo y las discusiones o los debates sean más bien una reunión de palmaditas en la espalda. Lo irónico de todo este movimiento de empoderamiento y herejías es que todo su peso dialéctico se apoya en la figura de la víctima, y aquí me pregunto: ¿habrá el día en que verán completa su empresa en un mundo donde siempre nos toca sufrir? ¿en un mundo donde aquello que decidimos tildar de mal es inherente a la existencia misma y a los procesos evolutivos? Otro intento de volver a ser dios donde solo el tiempo probará que es una quimera, pero la memoria preferirá volver a olvidar. Tan inherente es la falta de memoria como el mesías que resurgirá cuando el recuerdo se evapore.

Podríamos jugar a ser herejes, aquel al que el cristianismo tildó de enemigo por que le pillaron cenado y no estaba de ánimo para tragar biblias. Bien pudiera haber fingido y seguro que le hubieran dejado en paz, pero los hay que nacieron con la terrible enfermedad de ser consecuentes.

Elegir tu propia verdad, criticar lo establecido, cuestionar lo que, en dudosas e inestables circunstancias pudiera ser el bien común, se transformó en algo a perseguir y erradicar y, bueno, así hasta nuestros días en un mundo donde algunos olvidaron su fe en el contenido pero no en las formas. Lo más irónico es ver a supuestos ateos, que jurarían repudiar cualquier dogma de aquéllos, cortan con la misma tijera sus propias creencias.

El antagónico moral de este discurso sería caer en un completo relativismo, y en ese juego del todo vale, nadie se entiende. Quizás si no saltamos tan lejos caigamos en ese lugar entre estos dos ríos donde existan las verdades colectivas y las verdades individuales. Con toda honestidad es justo ahí donde más cómodo me siento.

Entiendo que somos hijos del pecado, de lo inmoral, de la envidia, de la necesidad de sentirse útil, del vago respeto al vecino pero con obediencia absoluta al miedo y se nos pone el viento en contra si toca navegar a la caza de esos titanes. Son gigantes, pero si te acercas lo suficiente verás que son de papel y arden fácil.

Mi verdad es la que tú ya conoces, la tuya será en la que decidas creer; solo recuerda que tienes a tu hermanito afilando metales para cruzar a machete la más densa de las selvas. Aquí no hay árbitro, solo herejes.

Volviendo a la tierra, que ya gasté mucha tinta en mis derivas mentales y éstas sí que son quimeras: ese viajecito en moto suena hermoso y la idea de comprar una cámara igual; mamá sigue esperando pruebas. Me gustaría saber, si es que tienes alguna idea, cuándo piensas volver; estoy sopesando la posibilidad de pasar a visitarte unas semanas si diera el tiempo.

Te mando otro par de libros, un abrazo grande y todo el amor de un hermano que te ama.