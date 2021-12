Hace poco pasé por delante de la estatua de Blas de Lezo. Ese que perdió una pierna en una guerra, un ojo en otra, y un brazo en otra más. El mediohombre.

Que le llamaban así, me lo había dicho Antonio. Y que era marino, lo tenía oído de antes. Pero quién era este hombre, y por qué le habían puesto una estatua, trescientos años después de muerto, me parecía un misterio.

No desprecio lo mucho que se aprende en el colegio sobre historia, y soy consciente de que toda la historia de España y del mundo, sin dejarse nada, obviamente es imposible de abarcar. Pero que tengamos una laguna colectiva, en cuanto a cultura general, sobre quiénes hemos sido, o que no tengamos, al menos, el germen de la curiosidad de cómo fue posible mantener el dominio español durante varios siglos, ostentando un poder codiciado por el resto de países, y no saber de las pequeñas o grandes gestas que lo hicieron posible, o las que alargaron ese imperio un poco más, me parece una lástima.

No es sólo el descubrimiento de América, of course, o la primera vuelta al mundo, que también sino lo que resistieron los últimos de Filipinas, cómo se hizo frente a la batalla en la guerra de Cuba, o lo que hicieron los héroes del desastre de Annual. Por cierto, a uno de ellos, al teniente Flomesta, Murcia le dedica una calle, y yo creo que casi ninguno sabemos por qué. Es una pena, porque esas historias, de victorias y derrotas, describen nuestro carácter además de nuestra historia.

Con esta cara me he quedado después de enterarme de quién era, exactamente, el mediohombre de la estatua, Blas de Lezo. ‘Sólo’ fue quien defendió del ataque de los ingleses la ciudad de Cartagena de Indias, la piedra angular de todo el comercio exterior español, donde se unían las rutas comerciales a uno y otro lado de América, y que los ingleses pretendían birlar con una excusa baratera.

Yo sólo puse, en uno de mis grupos de whatsapp «qué hizo Blas de Lezo en Cartagena de Indias», y salió cómo los ingleses descargaron un ataque endemoniado a cañonazo limpio, y cómo una vez en tierra firme pensaron los muy ingenuos que lo tenían todo hecho. Tanto era así, que hasta encargaron unas medallas conmemorativas y todo, sin saber que allí esperaba Blas de Lezo, el cojo, tuerto y manco, empeñado en resistir.

Y cómo la resistencia fue a base de ingenio y de humor negro español, ordenando hundir varios barcos a la entrada del puerto para dificultar la entrada de los ingleses a las bahías, y rebajando el foso que protegía la ciudad, cavándolo más hondo para que las escalas se quedaran cortas y no sirvieran para atacarlo, y lanzarse entonces a machacar a los ingleses, que huyeron con lo puesto. Una carnicería, vamos.

Para que te hagas una idea de la magnitud de la batalla, nunca más, salvo en el desembarco de Normandía, se ha vuelto a reunir una flota mayor que la que los ingleses desplegaron para asediar Cartagena de Indias y conquistarla. Lo que fuera con tal de hacerse con el chorro de oro continuo que suponía dominar allí el comercio. Tener aquel puerto era tener una joya.

Y si perder la batalla fue un bajón para los ingleses, que soñaban con humillar el orgullo español, imagínate la puntilla de tener que dejar allí, abandonados, sus flamantes barcos, porque hubo tantas bajas que no quedó tripulación bastante para gobernarlos.

Las remontadas no sólo son cosa de fútbol y de la Roja. Las llevamos en la sangre, falta que lo sepamos.