En el breve tiempo que me he dedicado de modo exclusivo a la política profesional me he guiado siempre por dos principios para mí irrenunciables. El primero es que la representación política debe ser un vínculo verdadero, sincero, mediante el cual los votantes deben sentirse honestamente representados. Si uno no está cómodo con la línea política del partido por el que se presentó, lo mejor es que deje pasar al siguiente de la lista para que cumpla de modo adecuado su función. El segundo es que no hay que obedecer a las personas sino a las leyes; pues en democracia la ley es lo que nos une como expresión política de la voluntad colectiva.

Son precisamente estos vínculos los que quedaron rotos tras la fallida moción de censura del pasado mes de marzo en la Asamblea Regional, cuando un 15% del Parlamento quedó en manos de individuos capaces de traicionar a sus partidos robando sus escaños y, por tanto, al sentido del voto de sus electores. Fue entonces cuando la legislatura saltó por los aires arrastrando con ella la legitimidad parlamentaria y dejando a San Esteban colgando de la brocha del engaño y la traición. En aquel entonces, únicamente las urnas hubieran permitido mantener a salvo la dignidad del sistema democrático. En la actualidad, con la paralización del Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados y a año y medio de las elecciones, solo un cambio de Gobierno podría ayudar a superar la crisis de legitimidad que vivimos en nuestra Región. Lo acontecido es un auténtico tributo a la infamia antidemocrática que evidencia la precariedad moral del señor López Miras, de su partido y de los tránsfugas que lo apoyaron, especialmente del señor Castillo, el más indecente presidente que ha conocido la historia de la cámara regional. Es posible que, de un modo u otro, todos y todas seamos en parte responsables de lo que ha ocurrido, pero no debemos confundir la autocrítica con la dilución de responsabilidades políticas: es López Miras y los diputados tránsfugas quienes gobiernan ilegítimamente desde el marzo pasado y quienes secuestraron en la Asamblea Regional la voluntad popular emanada de las urnas. Con esta nueva decisión no sólo han traicionado a los votantes de 2019, sino también a los de las legislaturas previas que transmitieron la responsabilidad de alcanzar el acuerdo de reforma estatutaria. Cuando el 1 de abril de 2019 votamos en la Asamblea el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía creíamos estar cumpliendo una tarea que la ciudadanía de la Región nos había encomendado mucho antes: situar nuestro marco de convivencia en pleno siglo XXI. No se trataba solamente de modernizar a nivel jurídico nuestra pequeña constitución. Queríamos, antes bien, dar respuesta sincera al pálpito social sostenido en la región y en el país en la última década; abordar las demandas de todas aquellas generaciones que, superando las diferencias del pasado, se reconocían en la pluralidad y la diversidad, y manifestaban la voluntad de vivir un futuro común, mejor y más justo; de las mujeres que cada año exigían una solución a la lacra de la desigualdad y la violencia machista; de nuestros jóvenes y nuestros mayores, que reclamaban protección y cuidado en el presente, y reivindicaban su derecho a vivir su identidad, su sexualidad y su forma de amar con orgullo y libertad; y de las nuevas generaciones, que tienen derecho a tener un futuro en nuestro planeta, cuyas limitaciones se revelan hoy con desoladora claridad. Con aquel texto estatutario creíamos alumbrar la posibilidad del futuro que es hoy, que ya somos. Y lo hicimos reivindicando la generosidad y la cultura democrática de la Región, que desde hace más de doscientos años ha manifestado su amor por la libertad de mil formas distintas: desde la resistencia frente a los franceses de Jumilla, Cehegín, Cieza, Murcia y Ricote, durante la guerra de independencia, hasta el constitucionalismo huertano liderado por las pequeñas poblaciones de Algezares, Alquerías y La Ñora en el trienio liberal; desde el cantonalismo aguerrido de Antonete Gálvez y la numantina resistencia republicana de Cartagena, hasta la serena madurez federalista del profesor Ruiz Funes; desde el reconocimiento del valor del marco de convivencia fijado en 1978, hasta el recuerdo y la reivindicación de quienes como el poeta oriolano dieron su vida y su palabra para la libertad y frente a la barbarie. Con aquel texto se evidenciaba que, a pesar de nuestras diferencias, la democracia en la Región estaba más viva que nunca, en permanente movimiento y diálogo, definiendo e instituyendo nuevos derechos, e inspirada siempre por un principio hermoso y fundamental: el principio de esperanza. Vimos por primera vez a la Región a la cabeza en algo, poniendo en valor la validez y vigencia del régimen autonómico en España en profunda crisis tras el desafío independentista de 2017. Precisamente por eso, considero que la decisión de retirar el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía, tomada por dos docenas de desagradecidos, no solo es una decisión antidemocrática e ilegítima, una traición al capital político emanado de la IX Legislatura, es también una traición imperdonable al mandato constitucional de 1978 de quienes más dicen defenderlo. Suyos son los escaños hasta las próximas elecciones, pero en su decisión no les asiste ni la razón ni la Historia, pues con ese gesto han despreciado el sacrificio de tantos. Como recordé al final de mi discurso en aquel pleno del 1 de abril, Rafael Sánchez Ferlosio siempre nos animó a «no tener miedo» porque el mundo es más fuerte y siempre vuelve a la normalidad. Hoy no tenemos miedo porque sabemos que el mundo es fuerte. Pero nos sentimos mucho más tristes, porque, como dijo mi querida Almudena Grandes, si «la expectativa de felicidad es más intensa que la propia felicidad, el dolor de la derrota consumada supera siempre la intensidad prevista en sus peores cálculos».