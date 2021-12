Sale Yolanda Díaz en las portadas de las revistas femeninas y mi amigo me pregunta quién lo paga, quién está detrás, quién está interesado en su promoción. Yo le digo que es mujer, es inteligente, es guapa, tiene encanto, tiene estilo. Las noticias se venden solas. No creo que haya una operación de propaganda con intereses ocultos más allá de su valía personal, su saber estar, su don de la oportunidad. Es lista, tiene el instinto político de saber qué se puede decir y qué no, en qué momento y ante quién.

Ese instinto lo tiene también Pedro Sánchez en la misma medida que carece de él Pablo Casado, que solo sabe hablar para los suyos y últimamente ni siquiera eso. Lo mismo le pasaba a Albert Rivera y a Pablo Iglesias, demasiado ansiosos, demasiado pagados de sí mismos. Se trata de un talento imprescindible en política. La forma de decir las cosas es más importante que lo que se dice. Por eso a Cayetana Álvarez de Toledo nadie la entiende. Aunque se exprese desde la razón, ni los suyos ni los otros la entienden, como si hablara en un teatro cuando el público todavía no ha llegado o incluso cuando ni se ha programado ninguna función.

Yolanda Díaz es todo lo contrario. Ella crea el público, como si fuera la acomodadora simpática y amable que nos hace sentir que vamos a estar bien, aunque en realidad lo que ocurre es que nos hace olvidar que allí no va a pasar nada o que la obra va a ser perfectamente olvidable.

Así lo hizo en su última performance en el Teatro Olympia de Valencia, donde anunció que estaba comenzando «algo que va a ser maravilloso». Algo. Casi un mes después, nadie sabe qué. Pero qué más da, lo importante es la espera, al menos mientras llega el momento en que se levante por fin el telón y el público por fin descubra que no hay nada que esperar, que debajo del glamour, las luces, la fiesta, solo hay dos vagabundos que esperan en vano junto a un árbol a un tal Godot, con quien tienen una cita, aunque ignoren qué tipo de asunto han de tratar con él. No vendrá hoy, pero mañana seguro que sí. La trama se vuelve tediosa, repetitiva. No sucede nada relevante. A ratos es divertida, pero carece de significado. Yolanda Díaz no saldrá de las portadas de las revistas y no llegará nunca, por el pequeño detalle de que no tiene partido o, como ella ha venido a decir, el que tiene no le sirve, y lo mismo puede decirse de su ideología.

Así que, respondiendo a la pregunta de mi amigo, diría que Yolanda Díaz parece el invento perfecto de Pedro Sánchez. A ella se la ve, pero no está. A él apenas lo vemos, pero es quien está.