Esto es una casa de locos, peor aún, esto parece el..., me dice una funcionaria de la Función Pública regional cuando le comento que sigo sin entender lo ocurrido con la plaza adjudicada de interina a la diputada naranja Martínez Vidal.

Y es que hay cosas que siguen sin cuadrar en el corazón de la política de recursos humanos de la primera empresa, en número de trabajadores, de la Región de Murcia.

Hace ya tiempo que quien debería poner orden, coherencia, responsabilidad, criterio, transparencia y sobre todo, rendir cuentas de sus actuaciones, optó por seguir transitando por habitaciones con las puertas cerradas y las persianas bajadas.

La penúltima prueba la tenemos en el empeño de sacar una oferta de empleo público cuando en Madrid se está terminando de negociar la futura Ley para Reducir la Temporalidad en las Administraciones Públicas, que de momento, ha conseguido el proyecto de ley, algo a lo que era difícil aspirar si no era enfadando a todo el mundo, menos, eso sí, a los despachos de abogados, que están frotándose los ojos y las manos solo de pensar en la avalancha de reclamaciones que van a inundar los Tribunales Superiores de Justicia y al mismísimo Tribunal Supremo.

Función Pública debería ser valiente por una vez, y afrontar una profunda reforma de la Administración Regional en materia de personal. No basta con seguir maquillándose y cambiar algunos muebles, con jefe de servicio incluido o anunciar un pequeño plan para homenajear a los que se jubilan.

El consejero de Hacienda tiene la obligación de poner en marcha la mayor reforma de la Función Pública que se recuerda, desde la carrera profesional a las formas de acceso, desde la formación, clave en todo proceso innovador, hasta la verdadera apuesta por la simplificación administrativa.

Para afrontar este reto, no vale utilizar las estructuras que hoy en día se tienen. La sociedad ha cambiado, pero la Función Pública no solo sigue teniendo el mismo corazón, sino incluso la misma alma, y así, cualquier cambio no prosperará.

Seguimos dejando escapar por los desagües del olvido conocimiento a borbotones, creando ofertas de empleo sin tener en cuenta las necesidades reales; seguimos apostando por sistemas decimonónicos y a veces innecesarios, más aún, continuamos permitiendo que existan direcciones generales sin personal o secretaros generales, que por ley son los jefes de personal de las Consejerías, sin experiencia y sin la más mínima preparación técnica.

Algunos creemos que en lo público se encuentran los mejores profesionales que ha dado esta Región, y seguimos desaprovechando talento, arrinconando creatividad y fomentando listas negras.

Pido al onsejero que asuma ese gran reto: aprobar una verdadera Ley de la Función Pública Regional, una promesa que se hizo hace ya más de seis años, y que sigue durmiendo el sueño de los justos.

Hemos cubierto ya una quinta parte del siglo XXI; esperemos no llegar al primer tercio, 2030, para que nos demos cuenta de que seguimos anclados, administrativamente, al siglo pasado.